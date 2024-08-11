Собака лает и всё грызет, когда остается одна: кинолог с 20-летним стажем рассказала, как это исправить

Кинолог Елена Михеева рассказала, как отучить собаку лаять и всё грызть, когда она дома одна Источник: Кирилл Поверинов











Часто владельцы собак сталкиваются с проблемой нежелательного поведения питомца, когда тот остается дома один. Кто-то из четвероногих начинает выть, скулить или лаять, что вызывает недовольство соседей. Другие принимаются крушить квартиру. Как предотвратить такие моменты, порталу 76.RU рассказала кинолог с 20-летним стажем из Ярославля Елена Михеева.



Елена Михеева работает с собаками уже более 20 лет. По первому образованию она психолог. Работала в системе МВД. В кинологической школе МВД выучилась на кинолога. Сейчас работает с собаками в частном порядке.

По словам Елены, существуют три причины деструктивного поведения собак. Первое — это когда собака не может справиться со своими эмоциями. Второе — животное таким образом высказывает свой протест, показывает, что не хочет оставаться в одиночестве и делает что-то назло. Третье — когда у питомца просто много энергии и он не знает, куда ее направить, в итоге начинает разрушать всё вокруг.



С каждой из этих причин можно работать, добившись, чтобы пес, оставшись дома один, вел себя спокойно.



Приучаем оставаться в одиночестве

Первое, что нужно делать — это приучать собаку оставаться в одиночестве.



— Когда вы только заводите собаку, у нее в течение примерно двух недель происходит процесс адаптация к новым условиям жизни. В это время она изучает новое помещение, новый образ жизни, новую семью. После того как происходит привыкание, важно начать оставлять собаку одну. Хотя бы просто на пять минут в соседней комнате или на кухне. При этом заходить к ней можно только тогда, когда она молчит. Потому что, если вы зайдете, в тот момент, когда пес лает, воет или скулит, то он поймет, что это работает и нужно всегда так делать, чтобы хозяин вернулся, — пояснила Елена.

Как исправить поведение собаки Источник: Городские порталы

Умные игрушки

Чтобы отвлечь собаку от порчи имущества, кинолог посоветовала использовать так называемые умные игрушки. Например, мячик с дырочкой внутри, куда можно положить мясной фарш.



— Положите его в морозилку и дайте потом собаке как такое мясное мороженое. Вместо того чтобы грызть мебель или лаять, она минут 40–45 будет занята выгрызанием этого фарша. После этого устанет и, скорее всего, ляжет спать. Важно, чтобы такая игрушка появлялась только тогда, когда вы уходите. Когда приходите — убирайте ее. Если она будет в постоянном доступе, то станет неинтересной для питомца, — отметила кинолог.



Ограничение пространства

Еще один способ сохранить квартиру в целости — ограничить собаке пространство.



— Это не обязательно должны быть клетка или вольер. Можно использовать ограничительный заборчик, например, между комнатой и коридором. В этом «загончике» можно оставить пеленку, водичку, несколько игрушек. Таким образом вы создадите и собаке, и себе комфортные условия, — подсказала Елена Михеева.



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