Как военный плац: ярославцы считают, что столбики-ограждения испортили вид Советской площади

Машины на площади заменили колышками

Советская площадь стала самой обсуждаемой в последнее время. А всё из-за проблем с парковкой машин чиновников. И если ВИП-парковку там убрали, то вид площади теперь испортили столбиками-ограждениями от въезда на неё.

— Думаю, что столбики неуместны на исторической площади, — рассказала градозащитница Елена Богданова. — Уникальное историческое место из-за них выглядит, как военный плац.

Соглашаются с градозащитницей и читатели 76.ru:

— К этому «историческому натюрморту» с ограждением из колышков осталось только вышку с автоматчиками добавить! Заборы-заборы, столбики, колышки. Во что превращаемся?

В управлении ГИБДД рассказали, что столбики — не новшество, они были предусмотрены проектом реконструкции площади ещё к 1000-летию города. При проведении парадов или для заезда техники их можно будет быстро демонтировать.

Решение уставить столбиками площадь было принято властями после гневного поста блогера Яна Левина, сфотографировавшего Советскую площадь, уставленную сотней машин. Сначала на Советской площади появились знаки, запрещающие стоянку, а затем и колышки, отделяющие проезжую часть от пешеходной.