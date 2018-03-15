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В Ярославле выставили на продажу BMW олимпийского призёра
15 марта 2018 13:18
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Белый BMW X4 с надписью «Команда России 2018» выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Аvito.ru. Продажей внедорожника занимается один из автомагазинов на Тутаевском шоссе. Машину, подаренную за олимпийскую медаль, оценили в четыре миллиона рублей.
Имя собственника в магазине называть отказались.
— Это конфиденциальная информация, мы не можем сказать, кому принадлежал автомобиль, — рассказал менеджер автосалона.
BMW X4 дарили спортсменам за бронзовые медали. Одну из таких получил ярославский фристайлист Илья Буров. Мы обратились за комментарием к Илье, но на данный момент он не ответил.
Фото: avito.ru
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