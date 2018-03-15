В Ярославле выставили на продажу BMW олимпийского призёра

Машина продается в автосалоне в Дзержинском районе

Белый BMW X4 с надписью «Команда России 2018» выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Аvito.ru. Продажей внедорожника занимается один из автомагазинов на Тутаевском шоссе. Машину, подаренную за олимпийскую медаль, оценили в четыре миллиона рублей.

Имя собственника в магазине называть отказались.

— Это конфиденциальная информация, мы не можем сказать, кому принадлежал автомобиль, — рассказал менеджер автосалона.

BMW X4 дарили спортсменам за бронзовые медали. Одну из таких получил ярославский фристайлист Илья Буров. Мы обратились за комментарием к Илье, но на данный момент он не ответил.