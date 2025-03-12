«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят

Кинокритик рассказал, стоит ли смотреть новый сериал «Подслушано в Рыбинске» Источник: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский / Premier, START

13 марта на платформах Premier и START выйдет финальный эпизод полумистического сериала »Подслушано в Рыбинске» (18+). В центре сюжета — Юра с кризисом среднего возраста, который работает в провинциальной газете «Рыбинский вестник». Однажды с журналистом происходит что-то необычное: он начинает видеть, какие преступления произойдут в будущем. После чего ему предстоит разобраться с этим даром и попытаться предотвратить беду. В главных ролях — популярные актеры российских сериалов Тимофей Трибунцев и Антон Васильев, а также звезда «Слова пацана» (18+) Рузиль Минекаев.

Сериал снимали в Ярославской области с ноября 2023 года по март 2024 года. Киношными локациями стали реальные рыбинские объекты: Рыбинский драматический театр, Волжский мост, база отдыха на берегу Рыбинского водохранилища, гостиница «Юрла», кафе «Золотая рыбка» и другие. Кроме того, десятки местных жителей стали актерами массовки.

Кинокритик Кирилл Тутов разобрал новый российский хит. Далее — его колонка от первого лица.

Главную роль исполнил Рузиль Минекаев Источник: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский / Premier, START











О чем сериал «Подслушано в Рыбинске»

Юра (Тимофей Трибунцев), мужчина средних лет, живет в ужасной квартире с ополчившейся на него семьей. Однажды утром, чистя зубы, он падает в ванной и начинает биться в судорогах. В этот момент перед его глазами мелькают страшные картины: машина сбивает девушку, и всё это как будто от лица водителя в черных перчатках. Позже Юра видит еще одно видение: те же руки в перчатках душат несчастную девушку.

Юра работает в газете «Волжский вестник» в Рыбинске. Когда-то он даже получил награду как лучший журналист — кофеварку, которую теперь используют все в офисе. Но жизнь у него не сахар: жена собирается уйти к другому, дочь-подросток пропадает неизвестно где, а дома все молчат, уткнувшись в телефоны. На работе тоже скучно — одни и те же отчеты о ЖКХ и театральных постановках. Юра даже не досматривает спектакли, но пишет о них рецензии. А вот видения, которые ему являются, становятся реальностью: аварии, убийства — всё это потом упоминается в криминальных сводках.

Однажды Юра находит на стройке тело той самой задушенной девушки и третий раз сталкивается с местным гопником по кличке Ширмик (Рузиль Минекаев) — до этого у них была перепалка сначала в театре, а затем в кафе. Тот сначала считает Юру главным подозреваемым, но, увидев, что его предсказания и правда сбываются, начинает ему помогать.

Тем временем полиция гоняется за Юрой, не замечая настоящего преступника — популярного телеведущего Костю (Антон Васильев), который и стоит за всеми этими убийствами. А еще под подозрение попадает местный политик Щербаков (Анатолий Кот), который баллотируется в мэры.

В сериале снялся звезда НТВ Антон Васильев Источник: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский / Premier, START











Игра актеров

Тимофей Трибунцев, которому недавно исполнилось 50 лет, продолжает радовать зрителей своими ролями. Хотя его персонажи в последнее время кажутся похожими: то он разлагающийся кагэбэшник в фильме «Капитан Волконогов бежал» (18+), то наивный следователь в сериале «Юг» (16+), то мудрый, но пьющий сыщик в «Цербере» (18+), то веселый моряк в «Снегире» (18+). Впереди у него еще одна роль — алкоголик Дима в новом сериале Анны Пармас «Дорогой родственник» (18+).

Юра из сериала «Подслушано в Рыбинске» объединяет в себе черты всех предыдущих амплуа актера, но при этом выходит за привычные рамки. То Юра — решительный мужчина с четким планом действий, то — слабый и потерянный человек, едва стоящий на ногах. То он смелый и уверенный, то — безответственный парень с бутылкой в руке. Юра считает свои способности скорее проклятием, пока в одном из видений не появляется его дочь.

Главную роль в сериале исполнил Тимофей Трибунцев Источник: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский / Premier, START











О чем сериал

Но не стоит думать, что «Подслушано в Рыбинске» — драма о кризисе среднего возраста (хотя предпосылки к этому есть). Это скорее комедийный детектив с элементами мистики. Сюжет строится не на страшных тайнах, а на нелепых и спонтанных поступках героев и глупейших совпадениях: кто-то забыл телефон дома, кто-то оставил ключи в машине, а кто-то и вовсе запутался в своих планах.

Конечно, в комедии есть свои клише, но создатели сериала — Тодоровский и Баранов — смогли избежать крайностей. Хотя жизнь в Рыбинске показана довольно предсказуемо: коррупция, отголоски 90-х и, конечно, водка (но, может, так оно и есть?). Баранов, кстати, сам вырос в Рыбинске, так что знает, о чем говорит.

Опера Зою сыграла Юлия Хлынина Источник: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский / Premier, START











Что удалось

Сериал снимали в реальном Рыбинске, и город на экране выглядит по-разному: с одной стороны — мрачные пейзажи, голые деревья и следы преступлений, с другой — красивые виды на Волгу.

Герой Трибунцева — это душа сериала. Он застрял где-то между жизнью и смертью, между днем и ночью. То он выглядит опрятно, то — как будто только что вышел из запоя. В другой сцене мужчина ругается матом, а еще через несколько эпизодов — пишет вежливые письма в полицию. Именно эта двойственность делает сериал таким захватывающим. Хочется верить, что к концу сезона эта магия не исчезнет.

Кирилл Титов Кинокритик