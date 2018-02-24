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Берти нашёлся: где был потерявшийся редкий семимесячный пёс
24 февраля 2018 20:06
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В Ярославле нашёлся семимесячный пёс Берти породы папийон, которого искали десятки людей со вчерашнего дня.
— Объявления о пропаже Берти мы развесили по району и опубликовали в интернете, — рассказала хозяйка пса Оксана Каменецкая. — Нам позвонили люди, нашедшие нашего любимца, и сказали, что он у них.
Потерявшегося Берти нашли прохожие и забрали домой, чтобы пёс не замёрз на улице.
— Берти уже дома, с ним всё хорошо, — добавила хозяйка папильона.
Кстати, завтра 20-летний парень, который принёс пса домой, получит обещанное вознаграждение — 30 тысяч рублей.
Фото: Евгений Каменецкий/Vk.com
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