Берти нашёлся: где был потерявшийся редкий семимесячный пёс

В Ярославле нашёлся семимесячный пёс Берти породы папийон, которого искали десятки людей со вчерашнего дня.

— Объявления о пропаже Берти мы развесили по району и опубликовали в интернете, — рассказала хозяйка пса Оксана Каменецкая. — Нам позвонили люди, нашедшие нашего любимца, и сказали, что он у них.

Потерявшегося Берти нашли прохожие и забрали домой, чтобы пёс не замёрз на улице.

— Берти уже дома, с ним всё хорошо, — добавила хозяйка папильона.

Кстати, завтра 20-летний парень, который принёс пса домой, получит обещанное вознаграждение — 30 тысяч рублей.