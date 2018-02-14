Углич вошёл в элитный клуб: теперь у города в Ярославской области новый статус

Углич вошёл в маршрут Золотого кольца

Углич включили в маршрут Золотого кольца. Сегодня комиссия Минкульта одобрила заявку Углича. Об этом в соцсетях написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития, — написал Дмитрий Миронов.

Минкульт принял решение пополнять список городов Золотого кольца. Но не больше, чем на один город в год.

— Город должен соответствовать определенным критериям, чтобы попасть в этот элитный клуб Золотого кольца, — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

В этом году за право войти в этот список боролись Тула, Боровск, Таруса, Калуга и Углич.