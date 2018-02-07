Ярославские депутаты предложили убрать трамваи на Пятёрке

Депутаты предложили убрать трамваи с улицы Чкалова

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты обсуждали транспортную инфраструктуру города. Возник вопрос о том, насколько актуальны сейчас в Ярославле трамваи на улице Чкалова.

— Район застраивается, автомобилей становится больше. Узкой улицы для проезда становится недостаточно, — заметили депутаты.

Но к таким кардинальным изменениям мэрия отнеслась отрицательно.

— Как только мы уберем Пятёрку — трамваев в городе не будет вообще. Останется один — от Моторного завода до Свердлова. Я категорически против того, чтобы убирать трамваи — они исторически там ходят, это уникальный транспорт. Для жителей это обидно будет. Для города трамваи — это история, — высказался мэр Владимир Слепцов.

Зато движение на Московском проспекте сделают легче — его расширят на одну полосу.