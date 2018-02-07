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Ярославские депутаты предложили убрать трамваи на Пятёрке
7 февраля 2018 12:11
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Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты обсуждали транспортную инфраструктуру города. Возник вопрос о том, насколько актуальны сейчас в Ярославле трамваи на улице Чкалова.
— Район застраивается, автомобилей становится больше. Узкой улицы для проезда становится недостаточно, — заметили депутаты.
Но к таким кардинальным изменениям мэрия отнеслась отрицательно.
— Как только мы уберем Пятёрку — трамваев в городе не будет вообще. Останется один — от Моторного завода до Свердлова. Я категорически против того, чтобы убирать трамваи — они исторически там ходят, это уникальный транспорт. Для жителей это обидно будет. Для города трамваи — это история, — высказался мэр Владимир Слепцов.
Зато движение на Московском проспекте сделают легче — его расширят на одну полосу.
Фото: Александра Савельева
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