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Онлайн-трансляция
Крещение в Ярославле в режиме онлайн: как празднует город
18 января 2018
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В ночь с 18 на 19 января православные отмечают великий праздник Крещения Христа. В этот день по традиции ярославцы присоединятся к таинству крещения и отправятся к ледяным иорданям. Как проходят крещенские купания в Ярославле — большой репортаж из разных точек города на 76.ru.
Адреса и расписание всех купелей Ярославля и Ярославской области.
Онлайн-репортаж:
02:28 У Толгского монастыря ожидание настолько затянулось, что толпа напирает на ограждение. Полиция держит подход к иордани.
02:05 Мэр Ярославля окунулся очень быстро.
— Были б не во льду, было б теплее. Но тут задача другая — преодолеть. В жизни много сложностей, люди опускают руки. Надо уметь преодолевать, — поделился с 76.ru Владимир Слепцов.
01:59 А вот и чиновники! Заместитель мэра Алексей Торопов первый в белом махровом халате.
— Уже не в первый раз. Настоящее испытание, и всем нужно попробовать. Хотя бы для проверки собственных ощущений, — сказал он.
Напомним, мэр Владимир Слепцов настоятельно посоветовал заместителям и главам администраций окунуться в Крещение.
01:42 У Толги идёт крестный ход. Купели у монастыря в этом году потрепали нервы даже самым стойким — почти два часа ночи, а окунуться до сих пор не смог никто.
01:23 Instagram-истории уже наполняются крещенскими фотографиями. Какие кадры выкладывают ярославцы.
В купели в Норском можно окунаться сразу по двое.
01:03 Народ уже толпится у купели. Юноша с небольшим пакетиком говорит:
— Окунаюсь уже седьмой раз. Я крещеный, считаю, что должен окунуться.
Двое парней следом энергично подошли к забору.
— Вы почему решили окунуться? — спрашиваем.
— Ну, многие мои друзья этим занимаютсяя, — отвечает один.
— Этим?
— Ну, да. Зимой ныряют.
— Моржеванием?
— Точно! Вот и я решил попробовать. Вода же святая, Крещение. И всё такое. Да и безопаснее так — со спасателями и скорой.
00:48 С Крещением! Теперь точно можно — до этого все окунания не считались, в воду неосвящённую прыгали. А теперь в Тверицах огромная очередь выстроилась.
00:43 — После наступает благодать, — уверен ярославец Максим Диканенко. И он даже не торопится одеться. Окунался Максим в проруби в посёлке Норское в Дзержинском районе Ярославля.
00:32 Не представляем, как вы это делаете! Прохладненько на вид. Наш редактор уже явно замёрз.
— В палатку набивается народ. Служба всё идет, а на улице ощутимый морозец. Теперь в палатке кажется, что мы все ожидаем отправки куда-то, — говорит редактор Ольга Прохорова.
00:28 Мы подошли к палаткам у Толги (они, кстати, с обогревом). Они совершенно одинаковые. Трудно понять, где для мужчин, а где для женщин.
Из одной палатки вышли двое мужчин.
— О, значит это мужская?
— Это общая! Там все — мужчины и женщины.
А внутри увидели даже коляску с младенцем!
00:25 Тут, на Толге, купель большая, красиво украшенная. Это не просто деревянные помостки. Охраняют выход на лёд аж с ОМОНом. Правда, до сих пор окунаться тут не начали. Говорят, только после крестного хода, около часу ночи, пустят.
00:23 В Толгском монастыре суровые правила — съёмку запретили. Кстати, пение церковного хора здесь слышно на весь монастырь.
00:18 Депутат муниципалитета Константин Шлапак поздравляет всех с Крещением. Похоже, он успел опробовать ледяную иордань ещё днём. Его коллега Олег Ненилин и вовсе окунулся в некой приватной купели, о местонахождении которой решил никому не рассказывать.
00:15 Снова переносимся к воротам Толгского монастыря. У храма стоят большие чаны с водой. Можно набрать с собой. Имейте в виду — приходить со своей бутылкой. Воду, уже разлитую в бутылки, придется покупать.
00:11 Шикарный вид из Твериц. Правда, купающиеся мнутся, спорят, кому первым идти окунаться. На лёд пускают по 20 человек.
23:54 Сама прорубь небольшая, обложенная деревянными помостами. Немного обледенелая, так что запаситесь нескользящими сланцами. Спасатели стоят рядом и в полной готовности.
— А почему, — спрашиваем у спасателей, — прорубь прямоугольная, а крест рядом прорублен?
— Тут ныряют, там — выныривают! — хохотнули спасатели. — Шутка! Просто крест как символ вырублен.
23:38 Не все готовы отправиться в прорубь, это и необязательно. Можно просто прийти в эту ночь на службу в храм.
23:29 Так много спасателей и правоохранителей — около 40 человек только в Петропавловском парке. Подслушали разговоры: полиция обсуждает Крещение Христа, как ни странно.
23:15 Самые первые. Самые смелые. Кристина и Юля уже окунулись!
— Сначала так обожгло холодом ноги! Но я быстро нырнула. Круто. Я смогла преодолеть свой страх, — поделилась Юля.
— И я, честно говоря, ныряла не из религиозных соображений, — говорит Кристина. Девушка окунается уже во второй раз.
23:13 У пруда две палатки: женская и мужская.
— В мужской потеплее, там обогреватель! — говорят спасатели. — В женской прохладно, но плотные стенки защищают от ветра.
Фото: Александра Савельева, Илья Дианов, Ольга Прохорова, Елена Вахрушева, Аександра Савельева, Константин Шлапак
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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