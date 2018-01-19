Крещение в Ярославле в режиме онлайн: как празднует город

Редктор 76.ru пишет из Толги

00:32 Не представляем, как вы это делаете! Прохладненько на вид. Наш редактор уже явно замёрз.

— В палатку набивается народ. Служба всё идет, а на улице ощутимый морозец. Теперь в палатке кажется, что мы все ожидаем отправки куда-то, — говорит редактор Ольга Прохорова.