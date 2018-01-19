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Крещение в Ярославле в режиме онлайн: как празднует город

18 января 2018
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Крещение, Ярославль, иордань, купание в проруби

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают великий праздник Крещения Христа. В этот день по традиции ярославцы присоединятся к таинству крещения и отправятся к ледяным иорданям. Как проходят крещенские купания в Ярославле — большой репортаж из разных точек города на 76.ru. 

Адреса и расписание всех купелей Ярославля и Ярославской области.

Онлайн-репортаж:

02:32 Побороть себя — это так.

02:28 У Толгского монастыря ожидание настолько затянулось, что толпа напирает на ограждение. Полиция держит подход к иордани. 

02:05 Мэр Ярославля окунулся очень быстро.

— Были б не во льду, было б теплее. Но тут задача другая — преодолеть. В жизни много сложностей, люди опускают руки. Надо уметь преодолевать, — поделился с 76.ru Владимир Слепцов.

01:59 А вот и чиновники! Заместитель мэра Алексей Торопов первый в белом махровом халате.

— Уже не в первый раз. Настоящее испытание, и всем нужно попробовать. Хотя бы для проверки собственных ощущений, — сказал он.

Напомним, мэр Владимир Слепцов настоятельно посоветовал заместителям и главам администраций окунуться в Крещение.

01:42 У Толги идёт крестный ход. Купели у монастыря в этом году потрепали нервы даже самым стойким — почти два часа ночи, а окунуться до сих пор не смог никто.

01:27 В Толгский монастырь приехал мэр Ярославля Владимир Слепцов. Причастился. 

01:23 Instagram-истории уже наполняются крещенскими фотографиями. Какие кадры выкладывают ярославцы.

#крещение

Публикация от Никита Муравьев (@muravevnike)

В купели в Норском можно окунаться сразу по двое. 

С крещением, друзья!😊

Публикация от @ rezchikovdaniil

01:03 Народ уже толпится у купели. Юноша с небольшим пакетиком говорит:

— Окунаюсь уже седьмой раз. Я крещеный, считаю, что должен окунуться.

Двое парней следом энергично подошли к забору.

— Вы почему решили окунуться? — спрашиваем.

— Ну, многие мои друзья этим занимаютсяя, — отвечает один.

— Этим?

— Ну, да. Зимой ныряют.

— Моржеванием?

— Точно! Вот и я решил попробовать. Вода же святая, Крещение. И всё такое. Да и безопаснее так — со спасателями и скорой.

00:48 С Крещением! Теперь точно можно — до этого все окунания не считались, в воду неосвящённую прыгали. А теперь в Тверицах огромная очередь выстроилась. 

00:43 — После наступает благодать, — уверен ярославец Максим Диканенко. И он даже не торопится одеться. Окунался Максим в проруби в посёлке Норское в Дзержинском районе Ярославля. 

00:32 Не представляем, как вы это делаете! Прохладненько на вид. Наш редактор уже явно замёрз.

— В палатку набивается народ. Служба всё идет, а на улице ощутимый морозец. Теперь в палатке кажется, что мы все ожидаем отправки куда-то, — говорит редактор Ольга Прохорова.

00:28 Мы подошли к палаткам у Толги (они, кстати, с обогревом). Они совершенно одинаковые. Трудно понять, где для мужчин, а где для женщин.

Из одной палатки вышли двое мужчин.

— О, значит это мужская?

— Это общая! Там все — мужчины и женщины.

А внутри увидели даже коляску с младенцем! 

00:25 Тут, на Толге, купель большая, красиво украшенная. Это не просто деревянные помостки. Охраняют выход на лёд аж с ОМОНом. Правда, до сих пор окунаться тут не начали. Говорят, только после крестного хода, около часу ночи, пустят. 

00:23  В Толгском монастыре суровые правила — съёмку запретили. Кстати, пение церковного хора здесь слышно на весь монастырь. 

00:18 Депутат муниципалитета Константин Шлапак поздравляет всех с Крещением. Похоже, он успел опробовать ледяную иордань ещё днём. Его коллега Олег Ненилин и вовсе окунулся в некой приватной купели, о местонахождении которой решил никому не рассказывать.  

00:15 Снова переносимся к воротам Толгского монастыря. У храма стоят большие чаны с водой. Можно набрать с собой. Имейте в виду — приходить со своей бутылкой. Воду, уже разлитую в бутылки, придется покупать.

00:13 В Тверицах палатка для переодевания — тёплая.

00:11 Шикарный вид из Твериц. Правда, купающиеся мнутся, спорят, кому первым идти окунаться. На лёд пускают по 20 человек. 

00:10 Такая же ситуация с парковкой на Тверицкой набережной — проезд по ней закрыт. 

00:07 Переместимся в Толгу. Парковка здесь поодаль от монастыря, придётся пройтись пешком.

23:54 Сама прорубь небольшая, обложенная деревянными помостами. Немного обледенелая, так что запаситесь нескользящими сланцами. Спасатели стоят рядом и в полной готовности.

— А почему, — спрашиваем у спасателей, — прорубь прямоугольная, а крест рядом прорублен?

— Тут ныряют, там — выныривают! — хохотнули спасатели. — Шутка! Просто крест как символ вырублен.

23:39 В церкви заготовлены бочки с водой. Но только после полуночи она станет святой. 

23:38 Не все готовы отправиться в прорубь, это и необязательно. Можно просто прийти в эту ночь на службу в храм. 

23:29 Так много спасателей и правоохранителей — около 40 человек только в Петропавловском парке. Подслушали разговоры: полиция обсуждает Крещение Христа, как ни странно. 

23:15 Самые первые. Самые смелые. Кристина и Юля уже окунулись!

— Сначала так обожгло холодом ноги! Но я быстро нырнула. Круто. Я смогла преодолеть свой страх, — поделилась Юля.

— И я, честно говоря, ныряла не из религиозных соображений, — говорит Кристина. Девушка окунается уже во второй раз.

23:13 У пруда две палатки: женская и мужская.

— В мужской потеплее, там обогреватель! — говорят спасатели. — В женской прохладно, но плотные стенки защищают от ветра. 

23:01 Купель здесь очень скромного размера. Кстати, толщина льда сегодня - 18 сантиметров. 

22:59 В Петропавловском парке уже начались купания. Люди идут с пакетами ко льду. А у самого льда стоят полицейские с металлоискателями и автозак. 

Ольга Прохорова, Елена Вахрушева, Анна Ёлкина
Фото: Александра Савельева, Илья Дианов, Ольга Прохорова, Елена Вахрушева, Аександра Савельева, Константин Шлапак
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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