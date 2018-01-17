Волонтёры: таинственно пропавшего парня в Ярославле нашли мёртвым

Андрей Петров исчез в канун старого Нового года

Сегодня в Ярославле нашли мёртвым молодого парня. Волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» сообщили, что обнаружен таинственно пропавший 22-летний Андрей Петров. Тот самый, который отправил близким прощальные смс и исчез.

— Информация от заявителя, — сообщил командир отряда Алексей Чернышев.

Как стало известно 76.ru, в настоящее время идёт опознание тела, а значит, достоверно утверждать о том, что Андрей Петров погиб, пока нельзя.