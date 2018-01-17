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Волонтёры: таинственно пропавшего парня в Ярославле нашли мёртвым
17 января 2018
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Сегодня в Ярославле нашли мёртвым молодого парня. Волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» сообщили, что обнаружен таинственно пропавший 22-летний Андрей Петров. Тот самый, который отправил близким прощальные смс и исчез.
— Информация от заявителя, — сообщил командир отряда Алексей Чернышев.
Как стало известно 76.ru, в настоящее время идёт опознание тела, а значит, достоверно утверждать о том, что Андрей Петров погиб, пока нельзя.
Фото: УМВД по Ярославской области
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