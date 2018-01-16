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Эксклюзив
Перед исчезновением молодой ярославец разослал прощальные СМС друзьям и девушке
16 января 2018
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Стали известны подробности исчезновения 22-летнего Андрея Петрова. Молодой человек пропал в старый Новый год. Последний раз Андрея видел его брат в ночь с 13 на 14 января в Заволжском районе рядом с улицей Алмазная.
Поругался с девушкой
Перед исчезновением Андрей поругался со своей девушкой. Написал прощальное СМС ей, потом позвонил своей маме и попрощался с ней
- После этого написал еще сообщения другу и брату, — рассказал девушка Андрея.
Перепугавшись, брат Андрея приехал к нему. Тот был пьян. Парни решили поговорить по душам на улице. С полуночи до часу ночи они были вместе. Но, когда брат отвлекся на телефонный звонок, Андрея и след простыл.
Куда мог пойти молодой человек, родные не представляют. Андрей работает монтажником, и на рабочем месте тоже с тех пор не появлялся.
Ищут волонтеры
Активным поиском пропавшего Андрея занимается поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Вчера вечером волонтеры искали молодого человека в Заволжском районе, но пока безуспешно. В настоящее время в больницы города Андрей не поступал. Сегодня вечером поисковики планируют повторный выезд.
Напомним приметы пропавшего молодого человека: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза желто-зеленые. Андрей был одет в темно-синюю куртку типа парки, бордовый джемпер, синие джинсы, серо-синюю шапку с помпоном и черные ботинки.
Всех, кто видел Андрея Петрова после 13 января, просят позвонить в полицию по номеру телефона 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» — 8-800-700-54-52.
Фото: УМВД по Ярославской области
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