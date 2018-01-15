|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Хотелось бы увидеть, как растёт сын»: топ цитат из утренних пробок Ярославля
15 января 2018
6 422 33
Утренний Ярославль застрял в гигантских пробках: Заволжский район снова заперт на подъезде к Октябрьскому мосту. Причиной стала россыпь ДТП: одно случилось на проспекте Авиаторов, ещё одно улице Шевелюхе, и въезд на сам мост перекрыла сломанная маршрутка.
— Я был удивлен, что в сторону Среднего посёлка и на «пьяной» дороге столько машин. Обратно через мост поехал и понял почему. Народ из автобусов выходит на «Формуле» и пешком до Дачной и Октября идёт, — передаёт из пробок Александр Чигарев.
Движение потока автомобилей по трём улицам едва достигает 10 километров в час. Автомобилисты оставляют многочисленные комментарии из пробок:
— Можно как-то побыстрее? Хотелось бы успеть посмотреть, как растёт сын, — передают с проспекта Авиаторов.
Мы сделали подборку самых интересных высказываний из пробок.
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Карты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
сегодня
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров