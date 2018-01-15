«Хотелось бы увидеть, как растёт сын»: топ цитат из утренних пробок Ярославля

Из-за пробок люди опаздывали на работу больше чем на час

Утренний Ярославль застрял в гигантских пробках: Заволжский район снова заперт на подъезде к Октябрьскому мосту. Причиной стала россыпь ДТП: одно случилось на проспекте Авиаторов, ещё одно улице Шевелюхе, и въезд на сам мост перекрыла сломанная маршрутка.

— Я был удивлен, что в сторону Среднего посёлка и на «пьяной» дороге столько машин. Обратно через мост поехал и понял почему. Народ из автобусов выходит на «Формуле» и пешком до Дачной и Октября идёт, — передаёт из пробок Александр Чигарев.

Движение потока автомобилей по трём улицам едва достигает 10 километров в час. Автомобилисты оставляют многочисленные комментарии из пробок:

— Можно как-то побыстрее? Хотелось бы успеть посмотреть, как растёт сын, — передают с проспекта Авиаторов.

Мы сделали подборку самых интересных высказываний из пробок.