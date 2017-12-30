На детской ёлке в Ярославле подрались папы

Праздник получился с огоньком

«Щелкунчик» с неожиданным финалом получился в ДК имени Добрынина в Ярославле после детской ёлки. Для двух зрителей он закончился вызовом полиции.

На сегодняшней ёлке было необычайно много народу. Сначала дети веселились на самом утреннике, а затем по расписанию был спектакль «Щелкунчик». Родители и дети пошли в зрительный зал занимать места. И тут вышла неразбериха. Один из родителей не захотел уступать другому своё место, папы подрались. Тот, что постарше, ударил по лицу того, кто с виду был более молод.

— Вся потасовка произошла на задних рядах, многие зрители даже ничего и не заметили, — рассказал один из родителей, пришедших на ёлку, Евгений Смирнов. — Говорят, у побитого рассечение на лице. Он вышел из зала.

Через несколько минут в зал пришла полиция и вывела и второго папу для объяснений.

— Было обращение, был вызван наряд полиции. Сейчас работает участковый, проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.