Доброта спасёт мир! 10 историй о самых отважных ярославцах

Светлана Соколова

Прошедший год стал вторым годом рождения для некоторых ярославцев, жизни которых спасли такие же обычные люди. Беременная женщина не раздумывая бросилась в воду спасать тонущего мальчишку, водитель ценой собственной жизни спас автобус школьников. Мы решили вспомнить добрые дела жителей Ярославля. Спасибо таким смельчакам!

Дворник спас мальчика, провалившегося под лед пруда

Игорь Хлопов тут же бросился в ледяную воду пруда в парке Нефтяников, когда увидел там бултыхающегося подростка. Это был конец апреля, лёд еще не сошёл с пруда, и мальчишка решил пошалить – бегал по льду и провалился. Если бы не Игорь Хлопов, озорство могло закончиться бедой.

Дворник не раздумывая бросился в ледяную воду

Подростки спасли тонущего ребенка

Никите и Маше по 12 лет, они друзья, их дома в Брейтовском переулке в Ярославле находятся неподалеку. У ребят есть общее хобби — с 8 лет они ходят на рыбалку.

Восьмого мая они рыбачили в пруду.

— Мы заметили, что ребенок бултыхается в воде, побросали удочки и побежали к другому берегу. Малыш начал кричать, а я как мог успокаивал его, — воспоминает Никита Кондратьев.

Подростки вытащили ребенка из холодной воды и передали брату.

Подростки вытащили ребенка из холодной воды.

Беременная ярославна спасла тонущего 11-летнего мальчика на Петропавловских прудах.

32-летняя женщина отдыхала у озера вместе с племянницей и дочкой.

— Мы с девочками уже начали собираться домой, стояли на берегу, — вспоминает тот день Светлана Соколова. — Я разговаривала по телефону и слышу, как кричат: «Помогите! Мальчики упали с плота, тонут». Я бросила телефон и быстрее прыгнула в воду.

Одного одиннадцатилетнего мальчишку женщина вытащила, а вот его девятилетнего товарища спасти никто не успел.

Светлана Соколова вытащила 11-летнего мальчика из пруда

Охотники вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

72-летняя пенсионерка из Рыбинска ушла с самого утра за грибами и затерялась в лесах Камениковского сельского поселения. На поиски женщины отправились полицейские, спасатели и охотники.

— Мне позвонил участковый, сказал что заблудилась женщина, — рассказал председатель охотничьего коллектива Владимир Морозов. — Я набрал своему товарищу по охоте, и где-то за полчаса мы ее нашли.

Женщина спасла двух тонущих детей

Анна Орлова отдыхала с подругой на берегу Волги, как вдруг услышала детский крик о помощи. Анна тут же бросилась в воду. Мальчика 8 лет она увидела сразу, он был недалеко от берега, а вот 9-летнюю девочку далеко отнесло течением, поэтому Анна бросилась за ней.

За спасение детей Анну Орлову наградили грамотой начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области.

За спасение детей Анну Орлову наградили грамотой



Водитель ценой собственной жизни спас автобус школьников

Водитель Сергей Блохин спас целый автобус школьников из Екатеринбурга в жутком ДТП с грузовиком. Авария произошла 8 ноября под Ростовом. Когда Сергей увидел, как навстречу летит фура, успел крикнуть ребятам в салон: «Держитесь!» и принял весь удар на себя. Врачи боролись за жизнь 40-летнего водителя, но спасти его не удалось.



Сергея Блохина посмертно наградили медалью уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро».

Сергей Блохин

В Рыбинске мужчина спас щенков

В Рыбинске двое мужчин нашли за городом целый мешок щенков. От только что родившихся малышей хозяева решили избавиться жестоким способом: они положили их в мешок и завязали верёвкой так, чтобы они не выбрались. Щенки истошно пищали и пытались выбраться наружу.

— Сегодня, работая за городом, мой муж нашёл целый мешок щенков... До чего же жестоки люди... Может, кому нужен самый верный подарок на Новый год? — написала в соцсетях супруга мужчины, спасшего собак.

Житель Рыбинска нашел целый мешок щенков

Лесной инспектор спас замерзающую бабушку

Денис Давыдов проработал в лесничестве десять лет, каждую тропку в родных лесах знает. Поэтому очень удивился, когда на утреннем обходе заметил какое-то тёмное пятно на свежем снегу вдалеке. Подошел ближе и увидел — это на снегу лежала бабушка.

Мужчина вызвал скорую и полицию.

Ярославна спасла мужчину от семерых подростков

Виктория Григорьева увидела, как семеро подростков избивают мужчину, когда шла домой в Ленинском районе Ярославля.

— Иду домой дворами. Смотрю, дети человек шесть-семь пинают мужчину. Тот в крови, — рассказывает Виктория Григорьева подписчикам в Facebook. — Естественно, вмешалась, за что получила удар в спину. Мужика подняла в итоге, отправила домой.

Сотрудники ОМОНа спасли ребенка, провалившегося под лед.

Сотрудники Росгвардии ехали по набережной Волги на служебном автомобиле. Возле ЦНТИ прямо на их глазах гулявший по кромке льда мальчишка провалился в воду. Пока ОМОНовцы бежали к нему на помощь, 8-летний мальчик смог сам выбраться на берег. Мужчины его подхватили, перенесли в автомобиль и отвезли домой.