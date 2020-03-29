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Ранее церковь отказалась закрывать храмы на карантин

Ранее церковь отказалась закрывать храмы на карантин

Патриарх Кирилл выступил с обращением к верующим из-за коронавируса. Он призвал отказаться от посещения храмов, соблюдать все предписания властей и молиться дома.

Ранее Русская православная церковь отказалась закрывать храмы.

— Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе, — отмечается в сообщении РПЦ.

Как ходить в церковь во время пандемии коронавируса - инструкция от РПЦ.

Из-за распространения коронавируса в России власти закрыли торговые центры, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, отменили массовые мероприятия. Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, чтобы россияне по возможности оставались дома. Это поможет сократить социальные контакты и снизит риск распространения вируса. По последним данным, в России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1534 случая заболеваний, 8 человек погибли.
В Ярославле сегодня также выявили ещё один новый случай.

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коронавирусРПЦпатриарх Кирилл
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