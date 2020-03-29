Патриарх Кирилл выступил с обращением к верующим из-за коронавируса. Он призвал отказаться от посещения храмов, соблюдать все предписания властей и молиться дома.



Ранее Русская православная церковь отказалась закрывать храмы.



— Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе, — отмечается в сообщении РПЦ.

