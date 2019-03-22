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Страна и мир
Мнение

«Для нас ваша реальность — ад»: колонка школьницы о том, почему подростки вечно сидят в телефонах

Девочка из Ярославля рассказала, от чего прячутся дети виртуальном мире

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Полина призывает родителей быть внимательнее к детям

Фото: Полина Бушуева

Почему детей не оторвать от телефона? Родители полагают, что подростков засасывает легкий отупляющий мир интернета. Подростки считают иначе. Для них интернет — спасение. От чего — в своей колонке рассказала 13-летняя школьница из Ярославля Полина Бушуева.

Это случилось с моей подругой весной 2017 года, она тогда училась в 5-м классе и только-только перешла в новую школу. В классе, в который она перешла, училась её хорошая подруга. Она каждый день говорила ей: «У меня потрясный класс, очень дружный, добрый, мухи не обидит».

И вот за два месяца учебы в новом коллективе моя подруга успела стать изгоем, объектом для насмешек и нажить себе 29 врагов.

Был юбилей школы. Она стояла у актового зала, уткнувшись в телефон. К ней, улыбаясь, подошла та девочка, одетая в чистенькое нарядное платье. Уставилась на неё, смотрела молча минуты 2–3. И вдруг выхватила телефон и, хохоча во весь голос, бросила его остальным. Когда телефон попал в руки главаря класса, началось самое ужасное. Главаря звали Саша. Он сказал: «А давайте-ка посмотрим, что там у убогой!». Да, её прозвище в классе было «убогая». Весь класс начал хохотать. А Саша сказал: «Фу, убогая, у тебя слишком нудная переписка, нужно добавить в неё немного огонька». И написал её интернет-другу, с которым она переписывалась, от её имени: «Ты, с уродливой рожей, я тебя ненавижу, меня от тебя тошнит...».

Стоя вся красная и зареванная, сжимая кулаки, она так разозлилась на них, что взяла и дала пощечину Саше. А Саша, в свою очередь, сказал: «Разберитесь с ней». И ушел.

В эту же секунду на неё все накинулись. Она стартанула от них к выходу. Но споткнулась и упала. Её догнали и начали пинать ногами со всей силы. Никто из наблюдавших эту картину и пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Но на её счастье в актовый зал зашла классная руководительница. Они остановились, и она смогла убежать домой...

Уже прошло два года, а она до сих пор не рассказала об этом родителям. Они бы все равно не помогли (тогда она была в ужасных отношениях с родителями и выживала сама...). Ей оказалось проще справиться со всем этим в интернете. Там нет родителей, вечно кричащих на тебя, нет гнобящих одноклассников, нет друзей, которые причиняют боль. 

В интернете мы пытаемся найти не просто место укрытия от своих проблем, а найти поддержку. Для взрослых реальность, может быть, благоприятна, и они не пытаются сбежать от неё, но для нас, детей, все давным-давно превратилось в кромешный ад. 

Взрослые, спросите у своего ребёнка: «Гнобят ли тебя в школе?».

В 90% случаев ребёнок ответит либо просто «Да», либо опишет огромное количество ситуаций, где ребята из класса били или унижали его.

А остальные 10% промолчат. Скажут, что всё «Ок», но на самом деле это не так.

Вы наверняка сейчас скажете: «Нет, у моего ребёнка идеальный класс, и он никогда не жалуется на него!».

Но, пожалуйста, когда ваш ребёнок зависает в телефоне, не надо кричать на него. Лучше поговорите с ним. Желаю вам как можно меньше ссориться с вашими маленькими обезьянками, наладить с ними контакт и вместе радоваться реальной жизни.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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ТЕКСТ

Полина Бушуева

ТЕГИ

школадетигаджеты

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КОММЕНТАРИИ (8)

Аноним
22 март 2019 в 14:27

Так и есть. Дети стали злыми. От части из-за телефона и из-за зависти. А также наплевательского отношения родителей на воспитание.

Гостьэ
22 март 2019 в 16:15

Русские люди очень злые стали.Квартирный вопрос окончательно испортил их.

мамаЮля
22 март 2019 в 15:16

Мне кажется,что раньше даже меньше внимания уделяли родители детям.Меньше беспокоились о психологическом состоянии ребёнка,о его тонкой душевной организации.Вернее прабабушки вообще думали только о том,чтобы ребёнок был сыт,одет и чист.Всё.А самим в поле надо.Никакого восприятия малых детей как личности и не было-должен,я так сказал/а,стране надо,не вырос,чтобы учить и пр.
А сейчас избалованы дети всеразличными подходами к их личности.
А жестокость была всегда.Просто без гаджетов и интернета об этом меньше раньше знали и легче было скрыть.
Тема глубока и рассуждать здесь можно долго.

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