«Глупость. Избалованы донельзя!» Взрослые ответили на колонку 13-летней школьницы о подростках

— Так и есть. Дети стали злыми. Отчасти из-за телефона и из-за зависти. А также наплевательского отношения родителей на воспитание. мамаЮля — Мне кажется, что раньше даже меньше внимания уделяли родители детям. Меньше беспокоились о психологическом состоянии ребёнка, о его тонкой душевной организации. Прабабушки вообще думали только о том, чтобы ребёнок был сыт, одет и чист. Всё. А самим в поле надо. Никакого восприятия малых детей как личности и не было — должен, я так сказал/а, стране надо, не вырос, чтобы учить и пр. Сейчас избалованы дети различными подходами к их личности. А жестокость была всегда. Просто без гаджетов и интернета об этом меньше раньше знали и легче было скрыть.



Аноним

— Изгои были во все времена. Если ребёнок уходит в интернет, значит не справляется с реальностью.





пессимист

— Дети всегда были злыми и жестокими. Но теперь никто ими не занимается — ни школа, ни родители.



Mel

— Какая глупость! Подумайте только, о чем она говорит — 90℅ школьников говорят, что их гнобят. Кто? Что? Все избалованы донельзя! В смартфонах они находят спасение — да нет, просто лености и тупости своей находят оправдание!



Ирина Макиенко

— А как же мы жили, когда в нашем детстве не было телефонов...



Анастасия Гетьман

— Конечно, я не знаю, что на самом деле происходит сегодня в школах. Но в такую школу, в которой я училась, и тем более в такую, про которые пишут в интернете, не хотела бы отправлять никаких детей. Не сказать, что я страдала, когда училась. Но вспоминая сейчас и смотря со стороны, прихожу в ужас от разных эпизодов. Приходилось быть всегда в тонусе и быть готовой метко ответить на обзывания или подраться, если ответ получится сильно уж метким. И очень тяжело было искать баланс, чтобы не быть ни тем, кого гнобят, ни в лагере тех, кто гнобит. Время от времени сваливалась то туда, то туда. Большое везение, что у меня не было псориаза, я одевалась не хуже других (но при этом и не лучше — это тоже было важно), не была адвентистом седьмого дня и нормально разговаривала по-русски, не имела конфликтов с мальчиками (с девочками драться как-то проще). Когда учишься в школе, все, что происходит, кажется естественным, и научаешься под это подстраиваться. Но сейчас мы взрослые и по идее должны иметь ресурсы улучшать жизнь. Но что мы можем в реальности, кроме того, чтобы сбежать? Конечно, правильно говорит эта девочка, что с детьми надо разговаривать. Это очень важно. Но вот что надо делать с такой системой? Где рецепт?

