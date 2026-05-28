Страна и мир

«Стало небезопасно»: почему россиянка после девяти лет жизни в Германии вернулась на родину. Видео

Сейчас Александра Канатьева живет в Ярославле и всем довольна

Россиянка вернулась домой после девяти лет жизни за границей. Подробности в этом видео

Россиянка вернулась домой после девяти лет жизни в Германии. О причинах своего решения 31-летняя Александра Канатьева рассказала порталу 76.RU.

Александра родом из Челябинска. Там она в 2016 году получила степень бакалавра лингвистики и перевода. После этого решила продолжить образование в Германии. За границей прожила девять лет. Там же встретила будущего мужа — он тоже приехал в Германию учиться. Вместе пара в 2025 году вернулась в родной город супруга — Ярославль.

По словам девушки, этому способствовало несколько факторов. Из минусов жизни в Германии Александра назвала дорогие коммунальные услуги — примерно 40 тысяч рублей в месяц (в переводе на русские деньги) при зарплате примерно в 250 тысяч. За отопление ежегодно были перерасчеты в сторону увеличения — к ежемесячным платежам приходилось добавлять еще примерно по 50 тысяч в год. При этом качество услуг не всегда было на высоте.

— Если соседние квартиры не отапливаются, то у тебя в доме всё равно холодно. Из-за этого главная проблема в немецких домах — большая влажность и плесень, — рассказала Александра.

Также проблемой Германии являются частые перебои с авиа- и железнодорожным сообщением.

— Рейсы выпадают из расписания. Составы периодически не ходят из-за забастовок. Профсоюз может сказать железнодорожникам: «Завтра никто никуда не едет». И никто никуда не едет. Такое же случается и с аэропортами, — поделилась россиянка.

Также в Европе сейчас стало небезопасно из-за мигрантов из арабских и африканских стран.

— Центр города в Германии — это обычно место притяжения разного рода асоциальных элементов. Там можно встретить наркомана, который сидит со шприцем, из багажника автомобиля продают наркотики и так далее. Полицейские стоят рядом и делают вид, что не при делах, — отметила Александра.

После начала СВО межличностные отношения между русскими и немцами в Германии практически не изменились. А вот на государственном ровне ощущалось охлаждение.

— Ко мне стало больше вопросов на работе. Руководство думало, внедрять меня в какие-то образовательные проекты или нет. Пару раз осторожно спрашивали: «А что ваши родители делают?» — рассказала Александра.

Но главная причина возвращения — это тоска по родным, стремление быть вместе с ними. Также весомым фактором стало желание пары обзавестись ребенком. Будущим родителям хотелось, чтобы он рос в родной культурной среде и в окружении любящих родственников.

О возвращении на родину пара не жалеет. Александра говорит, что жизнь в Ярославле оказалась не хуже, а в чем-то даже лучше, чем за границей.

Подробности этой истории читайте в нашей большой статье.

Екатерина Лещенкова
Гость
15 минут
Раскрыли или контракт закончился?
Гость
6 минут
а где пометка- на правах рекламы?
