Уровень жизни пенсионеров падает Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пенсии в России предложили ежегодно индексировать на двукратный размер инфляции. Соответствующий законопроект группа депутатов внесла в Государственную Думу.

Цены на жилищно-коммунальные услуги и продукты первой необходимости растут быстрее официальной инфляции, отметили парламентарии в документе. Из-за низкого размера выплат многие пожилые люди не могут закрыть свои дополнительные потребности.

«Многие получатели страховой пенсии ощущают падение уровня жизни, что представляется недопустимым», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас страховые пенсии повышают дважды в год. Сначала выплаты индексируют 1 февраля на уровень инфляции, а затем 1 апреля с учетом доходов Социального фонда.

Авторы инициативы предложили изменить этот порядок и повышать страховые пенсии с 1 января сразу на двукратный размер инфляции. Такой же принцип предложили применить и к пенсиям по государственному обеспечению.

Такие выплаты получают федеральные госслужащие, военнослужащие, члены их семей и граждане, которым положена социальная пенсия. Для всех этих категорий коэффициент индексации также не сможет быть меньше двукратного размера инфляции.

Уже в декабре 2026 года некоторые пенсионеры получат сразу две пенсии. Из-за длинных праздников выплаты за январь придут заранее.