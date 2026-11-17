Крошик ушел в свободное плавание. Теперь за ним никто не следит Источник: Фонд друзей балтийской нерпы

В начале сентября знаменитая нерпа Крошик после 10 лет жизни среди людей отправилась в открытую Ладогу для самостоятельной жизни. За его путешествиями следили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы. На спине животного был закреплен небольшой передатчик, который регулярно отправлял сигналы на спутники. Благодаря этому сотрудники фонда могли видеть перемещения своего экс-подопечного.

Источник: Городские медиа

За первые три дня Крошик преодолел около 150 километров. Затем исследовал северную часть Ладожского озера, заходил в шхеры и даже оказывался в районах промышленного рыболовства. Его маршрут наблюдали почти в реальном времени.

Источник: Фонд друзей балтийской нерпы

Путешествие тюленя исчезло с экранов компьютеров в начале ноября. Причиной стала не гибель животного и не поломка передатчика, а политика. Французская компания CLS, обслуживающая спутниковую систему Argos, прекратила предоставлять услуги российским пользователям. Теперь мы ничего не узнаем о дальнейших приключениях Крошика. А без привычного способа наблюдения остались исследователи нерп, тюленей, северных оленей и не только. Чем грозит потеря доступа к спутниковым данным? Объясняет «Фонтанка».

История знаменитой нерпы привлекла внимание общественности. Однако это далеко не единственное животное, за которым российские исследователи наблюдали с помощью французской системы.

От Калининграда до Байкала: каких еще ластоногих потеряли из виду

Летом 2026 года в Калининградской области в Балтийское море выпустили семерых краснокнижных серых тюленей, которых выходили специалисты реабилитационного центра «Сердце Морей». Всех детенышей весной нашли на побережье ослабленными, истощенными или травмированными. При нормальном весе более 40 килограммов каждый из них весил в среднем не больше 15. Животных лечили, откармливали и заново учили самостоятельно добывать рыбу, плавать и избегать людей.

+2

Как пишет журнал «Наука и жизнь», перед выпуском на тюленей закрепили спутниковые передатчики системы Argos. Метки крепились к шерсти и должны были оставаться на животных до следующей линьки в 2027 году. Тогда об уходе Argos ничего не было известно.

Еще один масштабный проект по наблюдению за животными с помощью Argos реализовывали на Байкале. Летом 2025 года ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН совместно с фондом «Озеро Байкал» отправились на Ушканьи острова — одно из главных мест летнего отдыха байкальских нерп. За полтора месяца специалисты отловили 20 животных, на 15 из них установили спутниковые передатчики «Пульсар», работавшие через Argos. Метки позволяли круглосуточно следить за перемещениями нерп.

Исследователи пытались выяснить, как на жизнь животных влияют туристы и судоходство. Ученые отмечали, что из-за растущего туристического потока на Байкале стало больше судов, которые чаще пугают животных. Полученные сведения должны помочь разработать меры по сохранению байкальской нерпы — вида тюленей, который обитает только в этом озере.

Помешало продолжить наблюдение отключение Argos. Как рассказала ТАСС исполнительный директор фонда «Озеро Байкал» Екатерина Егорова, ученым удалось выполнить основные задачи исследования, но возможность получать новые координаты животных специалисты потеряли. Теперь фонд ищет альтернативные способы наблюдения и выступает за создание отечественной спутниковой системы.

И не только нерпы с тюленями

После отказа работать с российскими пользователями Фонд друзей балтийской нерпы, занимавшийся воспитанием Крошика, поговорил с гендиректором компании «ЭС-ПАС» Александром Сальманом. Его фирма почти 25 лет представляла в России интересы французской группы CLS, оператора спутниковой системы Argos. «Фонтанка» посмотрела интервью и пересказывает главное. По словам Сальмана, теперь ученые потеряли возможность годами следить за животными, а для морских млекопитающих полноценной замены Argos не найти.

Как объяснил гендиректор «ЭС-ПАС, последние четыре-пять лет основным направлением использования Argos в России было наблюдение за животными. С помощью системы следили за морскими млекопитающими — различными видами тюленей, китообразными и моржами, а также за наземными животными: от песцов до бизонов. Исследователи Argos применяли для изучения миграций животных и наблюдения за их состоянием после реабилитации и возвращения в дикую природу.

За годы работы компания Сальмана изготовила и использовала более 2–2,5 тысячи спутниковых передатчиков. Например, на Камчатке передатчики, установленные на северных оленях, передавали данные ежедневно. Это позволяло исследователям год за годом сравнивать маршруты животных, преодолевающих тысячи километров.

«В последние годы, в общем-то, очень большой процент всех работ, которые в России велись с помощью спутниковой телеметрии в области наблюдения за животными, — это было использование системы Argos. Тем плачевнее сейчас ситуация, потому что с 1 ноября 2026-го все эти работы, будем говорить прямо и откровенно, останавливаются», — рассказал Сальман.

Особенно тяжелая ситуация сложилась с наблюдением за морскими животными, продолжил он. Обычные навигационные системы не могут определить координаты под водой, а тюлени и киты нередко всплывают лишь на короткое время. Argos позволяла определять их местоположение по коротким радиосигналам, отправленным на спутник. По словам Сальмана, полноценной альтернативы этой технологии для российских исследователей сейчас нет.

Почему Argos ушла из России

Французская компания CLS прекратила обслуживание российских пользователей из-за санкционного давления. Сальман отметил, что речь идет не только о запретах, но и о растущих рисках для международного бизнеса.

Любой проект с РФ — это риск для всей деятельности компании. И в какой-то момент просто степень этого риска начинает превышать вообще все допустимые пределы. Александр Сальман гендиректор компании «ЭС-ПАС»

По его словам, сложности возникали практически на каждом этапе работы — от финансовых расчетов до передачи данных. При этом французские коллеги продолжали обслуживать российские проекты несколько лет после введения масштабных международных санкций.

«Каждое евро заплатить, чтобы оно дошло до Франции, — это проблемы. Каждые данные отправить — это проблемы. Поэтому в какой-то момент это становится просто уже невозможно», — рассказал специалист.

При этом спутниковые передатчики, установленные на российских животных, не обязательно перестали работать. Как объяснил Сальман, устройства могут по-прежнему передавать сигналы спутникам, однако российские пользователи больше не имеют доступа к сервису, где отображаются обработанные координаты животных.

Использованием чужого аккаунта ситуацию не исправить. Каждый передатчик имеет собственный идентификационный номер, а оператор системы знает, кому принадлежит устройство и для какого исследования оно используется.

Официального публичного объяснения причин прекращения обслуживания пока нет. Журналист «Фонтанки» обратился во французскую компанию CLS за комментарием. Однако на момент выхода материала ответа не последовало.

Есть ли отечественная замена?

По оценке Александра Сальмана, полноценной российской альтернативы Argos пока не существует. Главная проблема не в производстве передатчиков — российские компании уже научились создавать устройства, способные годами работать на животных. Сложнее обеспечить их подходящей спутниковой связью.

Источник: Фонд друзей балтийской нерпы

В России уже существует спутниковая система «Гонец», однако, по словам Сальмана, она пока не подходит для замены. Ее спутники находятся на более высокой орбите, а чувствительность приемного оборудования ниже. Поэтому передатчикам на животных потребуется больше энергии для отправки сигналов. Это означает более тяжелые аккумуляторы или сокращение срока работы устройства, что особенно критично при многолетних наблюдениях.

Также разработка нового спутникового ошейника, объяснил специалист, занимает около года, а его испытания на животных — еще несколько лет. Сальман считает, что разрабатывать отечественную спутниковую инфраструктуру исключительно ради наблюдения за дикими животными экономически нецелесообразно. По его мнению, она должна решать и более масштабные задачи: отслеживать транспорт в труднодоступных районах, помогать оленеводам и коневодам, обнаруживать лесные пожары и контролировать промышленную инфраструктуру.