Зерен много, а толку мало Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хороший урожай опять будет для России злом, а не благом. Ведь урожай может оказаться значительно больше возможностей логистики. Минсельхоз США снизил прогноз экспорта российской пшеницы с 40 млн до 39 млн тонн. Это почти на 19% меньше, чем год назад, и худший показатель как минимум за пять сезонов. Опрошенные MSK1.RU эксперты говорят: экспорт теперь зависит не только от того, сколько собрали, но и от того, сколько портов, железных дорог и терминалов способны принять и отправить.

Альтернативные маршруты есть, но быстро заменить юг не могут

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с MSK1.RU объяснил, что альтернативные направления уже задействованы максимально. Основная нагрузка приходится на Балтийский бассейн. Мурманск, по его словам, принял одну судовую партию, однако устойчивое продолжение отгрузок там осложняют сезонные условия и большая протяженность маршрута.

Зимой ситуация может стать сложнее: речная навигация остановится, а непогода будет ограничивать работу портов и морских акваторий. Поэтому Злочевский сомневается, что даже прогноз в 39 млн тонн будет достигнут.

«Реально мы так прикидываем — где-то 37 миллионов тонн, наверное», — говорит эксперт, оценивая возможный вывоз пшеницы. Но и этот объем он называет условным: если ограничения на Черном море сохранятся, экспорт может оказаться ниже.

По словам Злочевского, накопленное отставание от графика уже приближается к 10 млн тонн. Даже если отгрузки через Азовское и Черное моря возобновятся, быстро компенсировать недовыполненные поставки будет сложно — для этого потребуются свободные мощности и время.

Иными словами, дело не только в том, открыт ли конкретный маршрут в данный момент. Важны пропускная способность железных дорог, наличие свободных терминалов, темп обработки судов и возможность вывезти накопившиеся объемы без перегрузки инфраструктуры.

Даже госсубсидии не устранят диспропорции

«Урожай — это склад, а не выручка. Разрыв между производством и вывозом в данной ситуации не сезонное колебание, а задача с одним неизвестным, и неизвестное это инфраструктура», — говорит руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

За июль–октябрь из России было вывезено 13,8 млн тонн основных зерновых — примерно на треть меньше, чем за аналогичный период годом ранее, говорит эксперт.

По словам Тихонова, балтийское направление помогает поддерживать экспорт, однако пока не может полностью заменить южные маршруты. Эксперт приводит пример железнодорожной доставки зерна с Кубани: путь до портов Северо-Запада обходится примерно в 5,8–6 тысяч рублей за тонну, тогда как перевозка до Новороссийска — около 2 тысяч рублей.

Разница в несколько тысяч рублей превращает альтернативный маршрут в значительно более дорогой способ доставки. Государственные субсидии могут снизить нагрузку, но, по оценке эксперта, не устраняют сам разрыв в стоимости.

Тоннаж есть, мощности ограничены

«Балтийские и арктические маршруты в совокупности покрывают менее половины мощностей, выпавших из черноморского плеча», — говорит Тихонов.

Злочевский обращает внимание и на ограничения за пределами портов. На балтийском направлении дополнительную нагрузку принимают железные дороги и перевалочные базы. Есть также ограничения пропускной способности сухопутных маршрутов и дополнительные геополитические препятствия при движении через страны Балтии.

Это означает, что перенаправить зерно с одного бассейна на другой не так просто, как переставить отметку на карте. Для этого нужны вагоны, железнодорожные мощности, терминалы, свободные причалы и доступные судовые маршруты. Если один элемент цепочки работает на пределе, увеличение объема на остальных участках проблему не решит.

У внутреннего рынка нет возможности быстро принять весь объем, который не уйдет на экспорт, считает Злочевский. Если поставки за рубеж будут ограничены, зерно может накапливаться, а отставание — только увеличиваться.

Конкуренты не дремлют

На мировом рынке зерна российские сложности с логистикой не происходят в вакууме. Если поставки задерживаются или дорожают, покупатели идут к другим экспортерам. Тихонов отмечает, что международный рынок быстро перераспределяет спрос между поставщиками, в том числе в пользу Аргентины и Австралии.

Всё это создает для российского экспорта двойное давление. С одной стороны — ограничения на маршрутах и более дорогая доставка. С другой — мировой рынок, где покупатели могут выбирать между несколькими поставщиками.