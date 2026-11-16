Крупнейший завод Ярославской области объявил о массовых сокращениях до конца года

Она сообщила, что на 1 ноября 2026 года в Ярославской области было официально зарегистрировано 3233 безработных, но до конца года эта цифра должна приблизиться к четырем тысячам.

«ОДК „Сатурн“ подал список на 680 человек. Это предварительный список. Мы понимаем, что кому-то будет предложена работа, кто-то между цехами переходит, кто-то уходит по собственному желанию», — пояснила она.

Букаева добавила, что от других предприятий сообщений о крупных сокращениях не поступало.

Также она озвучила, что сейчас в органах службы занятости Ярославской области числится около 10 тысяч вакансий. Большая часть из них — рабочие специальности.

ОДК «Сатурн» — объединенная двигателестроительная корпорация, специализирующаяся на разработке, производстве, послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов. 16 апреля 2008 года был издан указ Президента России, а 4 октября того же года — распоряжение Правительства страны о формировании Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК»).

В период частичной мобилизации у проходной «ОДК-Сатурн» и завода «Газовые турбины» массово вручали повестки. В прошлом долей акций предприятия владел экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин. Но его осудили за покушение на взятку, а заводом стала управлять госкорпорация «Ростех». После начала Россией военной спецоперации на Украине завод попал под санкции США.