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Город Крупнейший завод Ярославской области объявил о массовых сокращениях до конца года

Крупнейший завод Ярославской области объявил о массовых сокращениях до конца года

Где сотрудники лишатся работы

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В Ярославской области на предприятии грядут масштабные сокращения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области на предприятии грядут масштабные сокращения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области на предприятии грядут масштабные сокращения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Массовые сокращения запланированы на рыбинском предприятии ОДК «Сатурн» до конца 2026 года.

Эту информацию на заседании комитета Ярославской областной Думы 16 ноября озвучила руководитель региональной службы занятости населения Юлия Букаева.

Она сообщила, что на 1 ноября 2026 года в Ярославской области было официально зарегистрировано 3233 безработных, но до конца года эта цифра должна приблизиться к четырем тысячам.

«ОДК „Сатурн“ подал список на 680 человек. Это предварительный список. Мы понимаем, что кому-то будет предложена работа, кто-то между цехами переходит, кто-то уходит по собственному желанию», — пояснила она.

Букаева добавила, что от других предприятий сообщений о крупных сокращениях не поступало.

Также она озвучила, что сейчас в органах службы занятости Ярославской области числится около 10 тысяч вакансий. Большая часть из них — рабочие специальности.

ОДК «Сатурн» — объединенная двигателестроительная корпорация, специализирующаяся на разработке, производстве, послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов. 16 апреля 2008 года был издан указ Президента России, а 4 октября того же года — распоряжение Правительства страны о формировании Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК»).

В период частичной мобилизации у проходной «ОДК-Сатурн» и завода «Газовые турбины» массово вручали повестки. В прошлом долей акций предприятия владел экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин. Но его осудили за покушение на взятку, а заводом стала управлять госкорпорация «Ростех». После начала Россией военной спецоперации на Украине завод попал под санкции США.

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Екатерина Лещенкова
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Это не страна а дурдом сплошной
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