Специалисты оценивают последствия ударов дронов по Крымскому мосту (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Почти полторы тысячи дронов сбили над несколькими российскими регионами за ночь. Жертв избежать не удалось, сообщили в Минобороны. Подробнее — в нашем материале.

При атаке беспилотника в Крыму погибли два человека. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Республики Крым, к сожалению, есть жертвы. Погибли два человека», — написал Аксенов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь.

Помимо этого произошла атака беспилотников по Крымскому мосту. Движение по его автомобильной и железнодорожной частям временно приостановили, сообщили в Минтрансе. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.

По предварительной информации, пострадавших нет. Автомобилистам рекомендуют не выезжать в сторону моста и следить за оперативной ситуацией в официальных источниках.

Из-за закрытия моста задерживаются семь поездов в направлении Крыма, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». По состоянию на 8:30 мск два поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Керчь, отправлением 15 ноября, опаздывают на четыре часа. Еще один состав Москва — Керчь задерживается на 2,5 часа, поезд Адлер — Керчь — на 3,5 часа.

«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, будут обеспечены питанием и водой», — говорится в сообщении перевозчика.

Мощная атака прошла и в сторону Московского региона. С 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября (мск) туда летели около 800 беспилотников. Большую часть уничтожили на дальних рубежах, 321 дрон нейтрализовали на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

Ночью в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения. Воздушные гавани принимали рейсы по согласованию и полностью закрывали.

Во Внуково сейчас задерживаются 45 рейсов на вылет и 33 на прилет. Некоторые — более чем на пять часов. Порядка 40 рейсов — отменили. В Домодедово с задержками вылетели пять рейсов, прилет еще около 20 отложили. В Шереметьево перенесли более 30 рейсов на прилет и вылет. Пока задержки минимальные — в среднем на два часа.

Над Ростовской областью уничтожили около 50 дронов в восьми районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны!» — написал глава региона.

Слюсарь также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку атак и размещение таких материалов в сети. Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях.

В Башкирии беспилотники летели в сторону промзон Уфы и Салавата. Более 50 аппаратов сбили силы Минобороны, охрана предприятий и мобильные огневые группы БАРС, сообщил Госкомитет республики по ЧС.

В ведомстве заявили, что все заводы работают в штатном режиме. Критических повреждений нет.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 1441 беспилотник, сообщило Минобороны. Атаки шли с 20:00 16 ноября до 8:00 17 ноября (мск).