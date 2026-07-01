До 35 лет надо родить троих детей и состояться в профессии: Матвиенко поставила условия для молодежи

Матвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры Источник: Kremlin.ru

Молодежью нужно считать граждан до 35 лет. Однако к этому времени нужно успеть родить, как минимум троих детей и состояться в профессии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти».

«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, люди, которые в молодости говорят, что для них главное — карьера, а семья подождет, потом жалеют. Они страдают от одиночества и отсутствия счастья.