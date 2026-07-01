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Страна и мир До 35 лет надо родить троих детей и состояться в профессии: Матвиенко поставила условия для молодежи

До 35 лет надо родить троих детей и состояться в профессии: Матвиенко поставила условия для молодежи

Она рассказала, что ждет тех, кто откладывает семью на потом

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Матвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры | Источник: Kremlin.ruМатвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры | Источник: Kremlin.ru

Матвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры

Источник:

Kremlin.ru

Молодежью нужно считать граждан до 35 лет. Однако к этому времени нужно успеть родить, как минимум троих детей и состояться в профессии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти».

«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, люди, которые в молодости говорят, что для них главное — карьера, а семья подождет, потом жалеют. Они страдают от одиночества и отсутствия счастья.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что люди сами должны решать, хотят ли они считаться молодежью до 30 лет. При необходимости власти готовы изменить законодательство. Однако для этого потребуется провести большой социологический опрос.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Валентина Матвиенко Молодежь Инициатива
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Комментарии
14
Гость
2 часа
77 лет надо молодёжным возрастом, вон она какая , бодрячком
Гость
4 часа
Она уже к молодухе относится или уже нет?
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Гость
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