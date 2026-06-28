Оголяют животы и обижаются из-за чаевых: чем отдых в Китае поразил ярославцев — честный отзыв

С введением безвизового режима в Китае, россияне массово начали летать туда на отдых. Молодая пара из Ярославля тоже не отказала себе в желании побывать в стране, где всё совсем по-другому. О различии культур, а также плюсах и минусах Поднебесной корреспонденту 76.RU рассказала ярославский гинеколог Виктория Шипкова.
Безвизовый режим в Китае введен с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го. Об этом сообщал официальный представитель МИД Го Цзякунь. Каждый россиянин, имеющий обычный загранпаспорт, может отправиться в Китай и находиться там без визы до 30 дней.
Жара выше 35 градусов?
Решение о поездке в Китай пара из Ярославля приняла спонтанно — за месяц до отправления. Страну выбрали по трем критериям: прямой перелет, отсутствие визы и новые ощущения. До этого Виктория с мужем уже побывали в трех азиатских государствах: Таиланде, Камбодже и Вьетнаме.
В путешествие пара отправилась во второй половине мая, всего ярославцы провели в Поднебесной 10 дней, всю поездку организовывали сами, без помощи турагентства. Перелет в одну сторону занял 9 часов.
— Перенесли перелет хорошо, заранее забронировав комфортные для нас места. После нескольких путешествий поняли, что двойные места в хвосте самолета достаточно удобные, поэтому имеет смысл бронировать именно их, если летите вдвоем, — рассказала Виктория.
Китай — большая страна, поэтому в разных городах погода отличается. Ярославцы за время отдыха успели посетить Шанхай, Гонконг, Макао и Гуанчжоу.
Погода в Китае в мае встретила нас как комфортным Шаанхаем (+25 градусов), так и невыносимой жарой в Гуанчжоу (+37…+38 градусов).
Стоимость жилья в стране также зависит от города, сутки обойдутся от 6 тысяч рублей. В среднем за комфортный номер пара оставляла около 8 тысяч рублей за сутки.
Оголяют животы и обижаются из-за чаевых
Как рассказывает Виктория, в Шанхае и Гуанчжоу им пришлось столкнуться с языковым барьером. Местные не понимали ни русского, ни английского — приходилось общаться через переводчик. При этом в Гонконге проблем с пониманием друг друга не было, там люди разговаривают на английском.
Особого отношения к русским туристы не заметили. К приезжим китайцы относятся нейтрально и доброжелательно, конфликтных ситуаций не возникало.
Из необычных привычек заметили, что местные мужчины постоянно оголяют свой живот на солнце, задирая футболку прямо на центральных улицах города.
В целом большую разницу культур ярославцы не ощутили. Однако в Китае, например, не принято оставлять чаевые, для местных это расценивается как оскорбление.
В каком городе цены выше
Китайские города на ярославских туристов произвели впечатление современных и технологичных. По словам Виктории, улицы чистые и ухоженные, а инфраструктура будет интуитивно понятна для любого европейца.
— За 10 дней интенсивной ходьбы светлые кроссовки даже не испачкались, — отметила ярославна.
В Шанхае и Гуанчжоу паре не пришлось пользоваться общественным транспортом, потому что такси обходилось очень дешево. За получасовую поездку можно было заплатить 300 рублей.
В Гонконге цены существенно выше, чем в остальной части Китая. За всё время нахождения там туристы опробовали четыре вида транспорта. Билет на одного человека в китайском метро и на пароме стоит 80 рублей, в автобусе — 60, трамвай обходился дешевле всего — в 30 рублей.
Что посмотреть в разных городах
За время, проведенное в четырех городах, ярославцы успели посетить много знаковых мест и достопримечательностей. В Шанхае им больше всего понравилась набережная Вайтань, где раскрывается панорама на главные небоскребы города. Также в Шанхае пара посетила французскую концессию и сад Юйюань, в котором сохранилась традиционная для Китая архитектура.
В Гонконге ярославцы также посетили набережную, где можно найти отпечатки знаменитых голливудских актеров Джеки Чана и Брюса Ли. Помимо этого, пара забралась на пик Виктория, откуда раскрывается вид на весь Гонконг. В оставшееся время молодые люди прогулялись по одной из самых дорогих улиц с названием Queen’s Road с обилием люксовых бутиков и монструозных небоскребов.
В Гуанчжоу Виктория с мужем посетили площадь Хуачэн с видом на Кантонскую телебашню, а также храм Большого Будды. В Макао побывали на площади Сенадо и посмотрели на руины собора Святого Павла.
Что попробовать в Китае
Национальная кухня не вызвала у ярославцев какого-либо гастрономического шока. Хоть многие туристы и грешат на китайские блюда из-за их особой остроты, ярославцы не заметили этого. Пара выбирала неострую и комфортную пищу.
— В Китае, как и в любой азиатской стране, много блюд с рисом и лапшой, но особняком стоят заведения, где подают пельмени. Количество пельменных зашкаливает. Мы опробовали все варианты: на пару, жареные, пельмени с лапшой и бульоном. Больше всего понравились пельмени с начинкой из смеси креветок и свиного мяса с бульоном и лапшой.
Также из национальных блюд мы не отказались от утки по-пекински, традиционной лапши с арахисовой пастой, куриных лапок и булочек на пару с начинкой.
Из минусов большинства китайских заведений ярославна выделила сокращенное меню и маленькое количество покупаемого напитка. У Виктории сложилось впечатление, что это сделано, чтобы гости не засиживались и освобождали место для новых посетителей.
Рынков и заведений, где обитают местные, ярославцы не посещали, поэтому ни разу не наткнулись на продажу излюбленных китайцами жареных насекомых. Однако часто замечали в свободной продаже непривычные для русского человека субпродукты: головы уток и куриц, свиные уши, копыта и прочее.
В какую цену обошлось путешествие
Из плюсов отдыха в Поднебесной Виктория выделила современную и развитую городскую инфраструктуру, комфортные цены для россиян, богатое историческое и культурное наследие, а также зелень в городах.
— Китай — это страна, где можно увидеть всё: и красивую разнообразную природу, и современное урбанистическое пространство, и многовековое культурное наследие, — отметила ярославна.
Из минусов туристка выделила лишь кратковременность поездки. По ее мнению, 10 дней для постижения Китая недостаточно. Чтобы глубже понять страну, Виктория полагает, потребуется как минимум 2-3 поездки.
По расчетам девушки, отдых в Китае на двоих, включая перелет, проживание, еду, транспорт и, конечно же, шоппинг, обошелся в 500 тысяч рублей.
Кстати, ранее своими впечатлениями от поездки в азиатскую страну делилась студентка из Ярославской области. Каким увидела Китай она, можно прочитать в этом материале.