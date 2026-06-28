Оголяют животы и обижаются из-за чаевых: чем отдых в Китае поразил ярославцев — честный отзыв

Ярославна назвала плюсы и минусы отдыха в Китае Источник: Виктория Шипкова

С введением безвизового режима в Китае, россияне массово начали летать туда на отдых. Молодая пара из Ярославля тоже не отказала себе в желании побывать в стране, где всё совсем по-другому. О различии культур, а также плюсах и минусах Поднебесной корреспонденту 76.RU рассказала ярославский гинеколог Виктория Шипкова.

Безвизовый режим в Китае введен с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го. Об этом сообщал официальный представитель МИД Го Цзякунь. Каждый россиянин, имеющий обычный загранпаспорт, может отправиться в Китай и находиться там без визы до 30 дней.

Жара выше 35 градусов?

В Китае молодая семья провела 10 дней Источник: Виктория Шипкова

Решение о поездке в Китай пара из Ярославля приняла спонтанно — за месяц до отправления. Страну выбрали по трем критериям: прямой перелет, отсутствие визы и новые ощущения. До этого Виктория с мужем уже побывали в трех азиатских государствах: Таиланде, Камбодже и Вьетнаме.

В путешествие пара отправилась во второй половине мая, всего ярославцы провели в Поднебесной 10 дней, всю поездку организовывали сами, без помощи турагентства. Перелет в одну сторону занял 9 часов.

— Перенесли перелет хорошо, заранее забронировав комфортные для нас места. После нескольких путешествий поняли, что двойные места в хвосте самолета достаточно удобные, поэтому имеет смысл бронировать именно их, если летите вдвоем, — рассказала Виктория.

Китай — большая страна, поэтому в разных городах погода отличается. Ярославцы за время отдыха успели посетить Шанхай, Гонконг, Макао и Гуанчжоу.

Погода в Китае в мае встретила нас как комфортным Шаанхаем (+25 градусов), так и невыносимой жарой в Гуанчжоу (+37…+38 градусов). Виктория Шипкова туристка

Стоимость жилья в стране также зависит от города, сутки обойдутся от 6 тысяч рублей. В среднем за комфортный номер пара оставляла около 8 тысяч рублей за сутки.

Оголяют животы и обижаются из-за чаевых

Как рассказывает Виктория, в Шанхае и Гуанчжоу им пришлось столкнуться с языковым барьером. Местные не понимали ни русского, ни английского — приходилось общаться через переводчик. При этом в Гонконге проблем с пониманием друг друга не было, там люди разговаривают на английском.

Особого отношения к русским туристы не заметили. К приезжим китайцы относятся нейтрально и доброжелательно, конфликтных ситуаций не возникало.

Из необычных привычек заметили, что местные мужчины постоянно оголяют свой живот на солнце, задирая футболку прямо на центральных улицах города. Виктория Шипкова туристка

В целом большую разницу культур ярославцы не ощутили. Однако в Китае, например, не принято оставлять чаевые, для местных это расценивается как оскорбление.

В каком городе цены выше

Китайские города на ярославских туристов произвели впечатление современных и технологичных. По словам Виктории, улицы чистые и ухоженные, а инфраструктура будет интуитивно понятна для любого европейца.

— За 10 дней интенсивной ходьбы светлые кроссовки даже не испачкались, — отметила ярославна.

В Шанхае и Гуанчжоу паре не пришлось пользоваться общественным транспортом, потому что такси обходилось очень дешево. За получасовую поездку можно было заплатить 300 рублей.

В Гонконге цены существенно выше, чем в остальной части Китая. За всё время нахождения там туристы опробовали четыре вида транспорта. Билет на одного человека в китайском метро и на пароме стоит 80 рублей, в автобусе — 60, трамвай обходился дешевле всего — в 30 рублей.

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Что посмотреть в разных городах

За время, проведенное в четырех городах, ярославцы успели посетить много знаковых мест и достопримечательностей. В Шанхае им больше всего понравилась набережная Вайтань, где раскрывается панорама на главные небоскребы города. Также в Шанхае пара посетила французскую концессию и сад Юйюань, в котором сохранилась традиционная для Китая архитектура.

Набережная Вайтань (сокращенно Бунд) расположена вдоль реки Хуанпу. Ее протяженность составляет около 1,5 километра. На набережной внимание туристов часто привлекает телебашня «Восточная жемчужина» (на фото она слева). Именно ее многие считают визитной карточкой Шанхая. Источник: Виктория Шипкова

Французская концессия в Шанхае — это дань европейскому прошлому. В XIX веке французский консул получил кусок земли от китайских властей и застроил его по европейской моде. Сейчас «исторический островок» является лишь напоминанием о прошлом Шанхая. Источник: Виктория Шипкова

Сад Юйюань сохранил традиционный облик китайской культуры. Его считают образцом садово-парковой архитектуры эпохи Мин. Источник: Виктория Шипкова

В Гонконге ярославцы также посетили набережную, где можно найти отпечатки знаменитых голливудских актеров Джеки Чана и Брюса Ли. Помимо этого, пара забралась на пик Виктория, откуда раскрывается вид на весь Гонконг. В оставшееся время молодые люди прогулялись по одной из самых дорогих улиц с названием Queen’s Road с обилием люксовых бутиков и монструозных небоскребов.

Набережная (Аллея звезд) находится в районе Цим Ша Цуй. Отпечатки Брюса Ли и Джеки Чана сделаны в честь звезд, которые прославили Гонконг на весь мир. Источник: Виктория Шипкова

В Гуанчжоу Виктория с мужем посетили площадь Хуачэн с видом на Кантонскую телебашню, а также храм Большого Будды. В Макао побывали на площади Сенадо и посмотрели на руины собора Святого Павла.

Пик Виктория — самая высокая точка в Гонконге. Его высота составляет 554 метра над уровнем моря. Оттуда можно увидеть полноценную панораму города. Источник: Виктория Шипкова

Что попробовать в Китае

Национальная кухня не вызвала у ярославцев какого-либо гастрономического шока. Хоть многие туристы и грешат на китайские блюда из-за их особой остроты, ярославцы не заметили этого. Пара выбирала неострую и комфортную пищу.

— В Китае, как и в любой азиатской стране, много блюд с рисом и лапшой, но особняком стоят заведения, где подают пельмени. Количество пельменных зашкаливает. Мы опробовали все варианты: на пару, жареные, пельмени с лапшой и бульоном. Больше всего понравились пельмени с начинкой из смеси креветок и свиного мяса с бульоном и лапшой.

Также из национальных блюд мы не отказались от утки по-пекински, традиционной лапши с арахисовой пастой, куриных лапок и булочек на пару с начинкой. Виктория Шипкова туристка

Из минусов большинства китайских заведений ярославна выделила сокращенное меню и маленькое количество покупаемого напитка. У Виктории сложилось впечатление, что это сделано, чтобы гости не засиживались и освобождали место для новых посетителей.

Рынков и заведений, где обитают местные, ярославцы не посещали, поэтому ни разу не наткнулись на продажу излюбленных китайцами жареных насекомых. Однако часто замечали в свободной продаже непривычные для русского человека субпродукты: головы уток и куриц, свиные уши, копыта и прочее.

В какую цену обошлось путешествие

Из плюсов отдыха в Поднебесной Виктория выделила современную и развитую городскую инфраструктуру, комфортные цены для россиян, богатое историческое и культурное наследие, а также зелень в городах.

— Китай — это страна, где можно увидеть всё: и красивую разнообразную природу, и современное урбанистическое пространство, и многовековое культурное наследие, — отметила ярославна.

Из минусов туристка выделила лишь кратковременность поездки. По ее мнению, 10 дней для постижения Китая недостаточно. Чтобы глубже понять страну, Виктория полагает, потребуется как минимум 2-3 поездки.

По расчетам девушки, отдых в Китае на двоих, включая перелет, проживание, еду, транспорт и, конечно же, шоппинг, обошелся в 500 тысяч рублей.