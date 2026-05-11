«Им наплевать на чужое мнение»: студентка рассказала о цене путешествия в Китай

Туристка из Рыбинска рассказала, как бюджетно отдохнуть в Китае Источник: Полина Лысанова

В путешествия отправляются по разным причинам. Кто-то уезжает, чтобы набраться сил и перезагрузиться, другие ищут приключений и хотят расширить кругозор. Но иногда хочется не просто уехать, а оказаться там, где всё совершенно по-другому.

Студентка из Ярославской области Полина Лысанова взяла подруг и отправилась в страну с непривычными нам культурой и менталитетом — Китай.

Как рассказывает Полина, поездка в Азию не была ее мечтой или целью. Одна из главных причин путешествия именно в Поднебесную — безвизовый режим для российских туристов.

Безвизовый режим в Китае введен с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го. Об этом сообщал официальный представитель МИД Го Цзякунь. Каждый россиянин, имеющий обычный загранпаспорт, может отправиться в Китай и находиться там без визы до 30 дней.

Страну стало не так трудно посетить, поэтому я подумала: «Почему бы и нет?» Полина Лысанова туристка

Долгий перелет и переменчивая погода

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В Китае туристки пробыли 10 дней: с 2 по 12 апреля. Первые четыре дня девушки отдыхали в столице страны — Пекине, остальные шесть провели в Шанхае.

Единственное, что беспокоило Полину при подготовке к путешествию, — это долгий перелет. Прямой рейс от Москвы до Пекина занимает 9 часов, а если лететь с пересадками, то время полета может растянуться до 12 часов. Туристки выбрали первый вариант.

Приехав в Поднебесную, девушки обнаружили, что погода там теплее, чем в России. Однако не всё оказалось так радужно.

Мы попали на достаточно дождливую погоду, при этом иногда было прямо жарко. На улицу мы выходили то в футболках, то в куртках. Полина Лысанова туристка

Поразили цены в метро

Как рассказывает Полина, улицы в Пекине достаточно чистые, особенно в центре. У китайцев есть строгие правила сортировки мусора, повсюду стоят контейнеры для раздельного сбора сырья. Дисциплина местных и доступность баков в городах Китая позволяет сохранять чистоту и порядок.

Бездомных на улицах мы ни разу не встретили. То же самое могу сказать и про бродячих животных. В центре города их точно нет. Полина Лысанова туристка

Туристок поразила стоимость поездки в метро. По рассказам Полины, за поездку на дальние маршруты можно было отдать максимум 8 юаней. В пересчете на российские деньги это около 88 рублей.

— Ездить на метро в Китае очень дешево, нас это порадовало. Обычная поездка составляла около 4 юаней, что сопоставимо с поездкой на автобусе в России, — рассказала туристка.

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«Пришлось выучить парочку фраз на китайском»

Местные, по наблюдениям Полины, достаточно приветливы к русским туристам. Проблемой оказалась лишь пропасть в понимании языка друг друга.

— Китайцы не знают ни русского, ни английского. Если от некоторых мы и слышали пару фраз по-русски, то английский у них вообще в пролете, — поделилась туристка в беседе с 76.RU.

Мы знали, куда едем, и были готовы к тому, что все будем пропускать через переводчик. Но он не всегда корректно переводил то, что мы хотим сказать. Несколько раз возникали забавные ситуации с пониманием друг друга. Пришлось выучить парочку базовых фраз на китайском. Полина Лысанова туристка

В очередях в кафе или магазины девушки успели обзавестись знакомствами с местными жителями и туристами из других стран.

— Мы очень часто болтали с китайцами нашего возраста, это интересный опыт. Также познакомились с испанцами, спрашивали друг друга про родные страны и жизнь там, — рассказала Полина.

К финалу путешествия девушки пришли к выводу, что китайцы — очень свободолюбивый народ. Они не стеснительны и не ограничивают себя в том, что для русских кажется странным.

— Им наплевать на чужое мнение. Они не стесняются выпускать газы и прочее. В России это считается неприличным, а для них это абсолютная норма, — заметила Полина.

Идеальное время посетить Великую Китайскую стену

Перед поездкой у туристок был заготовлен план, что они точно хотят посетить. Места искали в интернете, хотелось посмотреть и базовые достопримечательности Китая, и просто красивые локации, где можно сделать много классных фото.

В первый день девушки отправились смотреть на один из главных символов китайской культуры — Великую Китайскую стену. Апрель–май — идеальный период для посещения этого места, так как повсюду расцветает сакура, из-за чего виды вокруг становятся еще более живописными.

Было очень много туристов, это мешало и двигаться, и слушать экскурсию, и делать нормальные фото. Тем не менее нам очень понравилось. Оказаться в таком исторически значимом месте просто невероятно! Полина Лысанова туристка

Билет на стену, как рассказывает Полина, обошелся в 2 тысячи рублей. Однако уже на месте пришлось потратить еще столько же на еду и езду на подъемниках. Итого вышло около 4 тысяч рублей.

Чем поразил Китай студентку из Рыбинска Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Топ мест для посещения в Китае

Помимо Китайской стены, в Пекине девушки посетили «Запретный город» и тематический парк Universal Studios Beijing.

«Запретный город» в Китае представляет собой крупнейший в мире дворцовый комплекс, в котором с 1420 по 1912 год располагалась резиденция династий Мин и Цин. Территория площадью примерно 72 гектара вмещает в себя 980 зданий, весь комплекс окружен рвами и стенами толщиной 10 метров. Название «Запретного города» пошло из-за запрета приближаться к комплексу простым людям, только император и его семья имели право там находится. Но годы идут, и в современных реалиях на территории памятника проводят экскурсии для туристов. Universal Studios Beijing — тематический парк, посвященный популярнейшим голливудским франшизам. Территория занимает около 54 гектаров и включает 7 зон, среди которых вселенная «Гарри Поттера», мир «Кунг-фу Панды», «Трансформеры» и прочее.

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В Шанхае туристки много ходили по городским рынкам, в том числе заглянули в один из самых старых в Шанхае — базар Юйюань. Посетили популярную Набережную Вайтань, Оранжерейный сад и съездили в «Китайскую Венецию» (старинный город на воде Чжуцзяцзяо).

В один из вечеров туристки посетили популярный ночной клуб Китая под названием INS Building. Это шестиэтажное здание, где местная молодежь проводит свои вечеринки. Как рассказывает Полина, билет стоил дорого, на российские деньги около 3,5 тысяч. Причем это цена только за вход в здание, за напитки в баре нужно было доплачивать дополнительно.

За вход нам дали в качестве подарка два бесплатных коктейля. Но они нас совсем не впечатлили, не скажу, что мы остались довольны походом в клуб. Полина Лысанова туристка

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На рынках — жареные скорпионы и личинки

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Национальная кухня Китая русских девушек не особо впечатлила. В первые дни они пытались привыкнуть к азиатской пище, но за всю поездку так и не смогли ее полюбить.

— Их еда показалась нам очень острой, перец они добавляют абсолютно во всё. Даже если ты заранее просишь официанта не добавлять слишком много перца, они всё равно это делают. Непривыкшему человеку есть это сложно, — рассказала Полина.

В основном мы покупали в магазинах европейскую готовую еду. Либо питались длинными китайскими пельмешками-дамплингами и обычной лапшой. Полина Лысанова туристка

На рынках, по рассказам Полины, очень много запеченных скорпионов, сверчков, личинок, сороконожек и прочего. Помимо экзотики, прилавки трещат от фруктов и ягод. Например, за 200 рублей можно было купить 100 граммов клубники.

— Мы не рискнули пробовать жареных насекомых, хотя их продают абсолютно везде. Скорпион или сороконожка за штуку выйдет около 20 юаней, то есть 250 рублей. Но я ни разу не видела, чтобы их кто-то покупал, при мне такого не было, — поделилась туристка.

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Сколько стоил отдых

Весь отпуск, по расчетам Полины, вместе с перелетом, жильем, развлечениями и покупками сувениров обошелся почти в 140 тысяч рублей. При этом туристка заранее готовила определенную сумму исключительно на шопинг, девушка купила в Китае много одежды и прочих безделушек.

Я бы определенно съездила в Китай еще раз. Для меня это получился достаточно бюджетный отдых. Сколько я планировала потратить, столько и вышло. Полина Лысанова туристка

Для 21-летней Полины это первое путешествие в Азию. В будущем туристка мечтает посетить Японию, однако, поездка туда, по ее наблюдениям, обойдется в разы дороже.

А вы бы слетали в Китай? Да Нет Я уже там был(а) Свое мнение напишу в комментариях