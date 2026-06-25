Из App Store пропали VK, «Одноклассники» и «Дзен». Обновить и скачать их на iPhone не получится

Компания Apple исключила приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен» из магазина App Store. Теперь их нельзя скачать или обновить на устройствах Apple.
В компании VK прокомментировали случившееся. Там подчеркнули, что удаление произошло без предварительного уведомления. При этом VK никогда не входила в санкционные списки, а вся необходимая документация, включая юридические заключения, уже давно была предоставлена Apple.
По мнению VK, действия Apple необоснованны и ущемляют интересы российских пользователей. В компании отмечают, что из‑за удаления приложений люди лишаются доступа к популярным сервисам, которыми пользуются десятки миллионов человек ежедневно. Кроме того, пользователи перестанут получать push‑уведомления о сообщениях и важных событиях.
VK заявляет, что продолжает работать для пользователей и делает всё возможное, чтобы доступ к ее сервисам оставался удобным и безопасным. При этом ранее установленные на устройствах Apple приложения VK продолжат функционировать.
«Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, — в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов», — отметили в компании.
Журналист «Городских медиа» попросил прокомментировать ситуацию «Одноклассники» и «Дзен».
Обновлено (12:48 мск)
Дмитрий Песков посоветовал пользователям VK перейти на устройства с Android и на российские цифровые платформы.
«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы: перейдите на Android, перейдите на наши системы», — отметил Песков.
Он также напомнил, что Apple не в первый раз удаляет приложения из App Store. В качестве примера он привёл удаление мессенджера Max. По словам Пескова, такие действия заставляют задуматься о надёжности сервиса и о том, насколько уместно доверять ему как поставщику услуг.
Обновлено (13:39 мск)
Минцифры направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с удалением приложений VK из App Store. В министерстве считают, что решение Apple продиктовано политическими мотивами и является примером недобросовестной конкуренции.
«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — говорится в сообщении ведомства.