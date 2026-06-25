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Страна и мир Железнодорожное сообщение с Крымом резко сократили: поезда исчезнут в течение двух недель

Железнодорожное сообщение с Крымом резко сократили: поезда исчезнут в течение двух недель

На чем можно добраться до полуострова

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Перед поездкой заранее проверьте расписание | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUПеред поездкой заранее проверьте расписание | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Перед поездкой заранее проверьте расписание

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В Крыму сокращают количество поездов «Таврия», курсирующих в республику и обратно. Ежедневно будут отправляться только семь составов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«По решению Оперативного штаба Республики Крым компания „Гранд Сервис Экспресс“ совместно с Министерством транспорта Республики Крым и руководством ФГУП „Крымская железная дорога“ сокращает количество поездов „Таврия“, курсирующих в Крым и обратно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В ежедневном расписании останутся поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 Москва — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 315/316 Адлер — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово), № 453/454 Москва — Симферополь (с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород), а также № 17/18 (одноэтажный, курсирует 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, 1 раз в четыре дня) Москва — Симферополь.

Все перечисленные составы будут следовать до и от станции Керчь-Южная. Остальные поезда, которые ходили в этом сезоне, отменят постепенно в течение двух недель.

Обновленное расписание опубликуют на сайте «Гранд Сервис Экспресс». Все вопросы по отмене рейсов можно задать через форму обратной связи на сайте, в социальной сети VK, в мессенджере Telegram или по телефонам горячей линии 8-800-775-54-53 и 8-800-100-54-53.

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