Железнодорожное сообщение с Крымом резко сократили: поезда исчезнут в течение двух недель

Перед поездкой заранее проверьте расписание Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В Крыму сокращают количество поездов «Таврия», курсирующих в республику и обратно. Ежедневно будут отправляться только семь составов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«По решению Оперативного штаба Республики Крым компания „Гранд Сервис Экспресс“ совместно с Министерством транспорта Республики Крым и руководством ФГУП „Крымская железная дорога“ сокращает количество поездов „Таврия“, курсирующих в Крым и обратно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В ежедневном расписании останутся поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 Москва — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 315/316 Адлер — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово), № 453/454 Москва — Симферополь (с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород), а также № 17/18 (одноэтажный, курсирует 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, 1 раз в четыре дня) Москва — Симферополь.

Все перечисленные составы будут следовать до и от станции Керчь-Южная. Остальные поезда, которые ходили в этом сезоне, отменят постепенно в течение двух недель.