Сожительство назвали угрозой нацбезопасности: ждать ли за это штрафов? Ответ из Госдумы

Сегодня в стране реализуются обширные меры поддержки семей Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сожительство опасно для нацбезопасности страны. Так считает замглавы Минюста Вадим Баланин. На это высказывание уже отреагировали в Госдумы, обсуждая штрафы для пар без штампа в паспорте.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остаётся значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — заявил Баланин.

Он считает, что «нельзя допустить ни при каких обстоятельствах» то, что сейчас наблюдают в западных странах — эпоху социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности России. Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных ценностей.

Однако в Госдуме эту идею раскритиковали и объяснили, что штрафы за это вводить не планируют.

«Ни о каких запретах на сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем все для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. во время обсуждения этой проблемы на ПМЮФ (Петербургском международном юридическом форуме).

По ее словам, для формирования правильных семейных взаимоотношений в школьную программу ввели курс «Семьеведение». Вместе с этим в стране реализуются обширные меры поддержки семей.