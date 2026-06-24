НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

6 м/c,

зап.

 750мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,62
EUR 85,48
Ждать ли дефицита бензина?
Проблема с деревьями
Кому делегировать бизнес-процессы?
Что сейчас с бензином в Ярославле
Где в Ярославле жить хорошо?
Вырастут выплаты депутатам
Главное о ночных налетах
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Страна и мир Сожительство назвали угрозой нацбезопасности: ждать ли за это штрафов? Ответ из Госдумы

Сожительство назвали угрозой нацбезопасности: ждать ли за это штрафов? Ответ из Госдумы

С призывом санкций за это выступили в Минюсте

264
Сегодня в стране реализуются обширные меры поддержки семей | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСегодня в стране реализуются обширные меры поддержки семей | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня в стране реализуются обширные меры поддержки семей

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сожительство опасно для нацбезопасности страны. Так считает замглавы Минюста Вадим Баланин. На это высказывание уже отреагировали в Госдумы, обсуждая штрафы для пар без штампа в паспорте.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остаётся значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — заявил Баланин.

Он считает, что «нельзя допустить ни при каких обстоятельствах» то, что сейчас наблюдают в западных странах — эпоху социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности России. Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных ценностей.

Однако в Госдуме эту идею раскритиковали и объяснили, что штрафы за это вводить не планируют.

«Ни о каких запретах на сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем все для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. во время обсуждения этой проблемы на ПМЮФ (Петербургском международном юридическом форуме).

По ее словам, для формирования правильных семейных взаимоотношений в школьную программу ввели курс «Семьеведение». Вместе с этим в стране реализуются обширные меры поддержки семей.

«Поэтому мы ценность и значимость брака повышаем не запретами, а вот такой поддержкой. Мы всячески будем работать с ориентирами нашей молодежи», — подытожила парламентарий в разговоре с ТАСС.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Семья Брак Штраф Минюст Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
35 минут
Кто там сомневался, что придет время и власти в трусы к россиянам залезут? Это еще не оно?
Гость
1 час
Опять лезут в постели россиян.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем