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Страна и мир Ушел из жизни актер Паул Буткевич — вы знаете его по ролям в «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!»

Ушел из жизни актер Паул Буткевич — вы знаете его по ролям в «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!»

Ему было 85 лет

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Последние годы актер был прикован к инвалидной коляске | Источник: Кард из фильма «Виват, гардемарины!» (1991) / режиссер Светлана ДружининаПоследние годы актер был прикован к инвалидной коляске | Источник: Кард из фильма «Виват, гардемарины!» (1991) / режиссер Светлана Дружинина

Последние годы актер был прикован к инвалидной коляске

Источник:

Кард из фильма «Виват, гардемарины!» (1991) / режиссер Светлана Дружинина

Советский и латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли в сериале «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!», скончался на 86-м году жизни. О его смерти агентству LETA сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите со ссылкой на близких актера.

Последние дни артист провел в больнице города Екабпилс. По словам источника, Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов, в последние годы тяжело болел и передвигался в инвалидной коляске.

Буткевич снялся в таких известных фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Сильные духом», «Возвращение „Святого Луки“», «Без срока давности», «Государственная граница», «Европейская история», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!»

Ранее после продолжительной болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии, где служила актриса.

Чурсина наиболее известна зрителю благодаря ролям в фильмах и сериалах: «Угрюм-река», «Помнить или забыть», «Интерны», «Закрытая школа — 4», «Анатомия убийства — 4», «Маргоша».

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Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
37 минут
тогда не было пальмового жорева, была хорошая медицина и народная власть сейчас до 50 мало доживает
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Гость
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