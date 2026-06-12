Ушел из жизни актер Паул Буткевич — вы знаете его по ролям в «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!»

Советский и латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли в сериале «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!», скончался на 86-м году жизни. О его смерти агентству LETA сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите со ссылкой на близких актера.
Последние дни артист провел в больнице города Екабпилс. По словам источника, Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов, в последние годы тяжело болел и передвигался в инвалидной коляске.
Буткевич снялся в таких известных фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Сильные духом», «Возвращение „Святого Луки“», «Без срока давности», «Государственная граница», «Европейская история», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!»
Ранее после продолжительной болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии, где служила актриса.
Чурсина наиболее известна зрителю благодаря ролям в фильмах и сериалах: «Угрюм-река», «Помнить или забыть», «Интерны», «Закрытая школа — 4», «Анатомия убийства — 4», «Маргоша».