Ушел из жизни актер Паул Буткевич — вы знаете его по ролям в «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!»

Советский и латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли в сериале «Семнадцать мгновений весны» и «Гардемарины, вперед!», скончался на 86-м году жизни. О его смерти агентству LETA сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите со ссылкой на близких актера.