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Страна и мир Венок от президента и губернатор Беглов с букетом: как простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной — кадры

Венок от президента и губернатор Беглов с букетом: как простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной — кадры

В честь звезды советского кино пообещали назвать сквер в Сестрорецке

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В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной | Источник: StarHit.ruВ Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной | Источник: StarHit.ru

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

Источник:

StarHit.ru

В Санкт-Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Отпевание проходит в Спасо-Преображенском соборе. По воле родственников похоронят актрису на Сестрорецком кладбище, передают наши коллеги из «СтарХита».

Всего в соборе собралось порядка 50 человек: родственники, коллеги, поклонники разных возрастов. В толпе журналисты заметили директора Александринского театра и телеведущего Александра Малича, актера и общественного деятеля Николая Бурова.

Прибывший на прощание губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в ближайшее время один из скверов в Сестрорецке назовут в честь Людмилы Чурсиной. Белые розы, которые он возложил к гробу, были выращены рядом с могилой заступницы Петербурга Ксении Блаженной. Траурные венки в знак памяти и уважения прислали президент Путин и ведущие театры Санкт-Петербурга.

Всего в соборе собралось порядка 50 человек | Источник: StarHit.ruВсего в соборе собралось порядка 50 человек | Источник: StarHit.ru
В толпе журналисты заметили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (со свечой) и актера, общественного деятеля Николая Бурова (в голубом пиджаке) | Источник: StarHit.ruВ толпе журналисты заметили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (со свечой) и актера, общественного деятеля Николая Бурова (в голубом пиджаке) | Источник: StarHit.ru
Проститься также пришел директор Александринского театра, телеведущий Александр Малич | Источник: StarHit.ruПроститься также пришел директор Александринского театра, телеведущий Александр Малич | Источник: StarHit.ru
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Помимо этого, на церемонии прощания присутствовали коллеги и поклонники творчества Чурсиной | Источник: StarHit.ruПомимо этого, на церемонии прощания присутствовали коллеги и поклонники творчества Чурсиной | Источник: StarHit.ru
Стоя у гроба, многие не могут сдержать слез | Источник: StarHit.ruСтоя у гроба, многие не могут сдержать слез | Источник: StarHit.ru

По воле родственников похоронят Людмилу Чурсину на Сестрорецком кладбище

Источник:

StarHit.ru

Напомним, актрисы не стало 10 июня. 84-летняя Людмила Чурсина скончалась после продолжительной болезни. У артистки были проблемы с легкими из-за многолетнего курения, с сердцем, а также онкология, с которой она боролась около года. Помимо этого, в прошлом Чурсина перенесла операцию по замене сустава.

Ранее мы рассказывали истории ее непростых отношений с мужчинами. Почитайте также, почему звезда советского кино отказалась работать в Голливуде.

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Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Людмила Чурсина Церемония прощания Спасо-Преображенский собор Похороны
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