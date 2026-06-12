Венок от президента и губернатор Беглов с букетом: как простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной — кадры

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной Источник: StarHit.ru

В Санкт-Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Отпевание проходит в Спасо-Преображенском соборе. По воле родственников похоронят актрису на Сестрорецком кладбище, передают наши коллеги из «СтарХита».

Всего в соборе собралось порядка 50 человек: родственники, коллеги, поклонники разных возрастов. В толпе журналисты заметили директора Александринского театра и телеведущего Александра Малича, актера и общественного деятеля Николая Бурова.

Прибывший на прощание губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в ближайшее время один из скверов в Сестрорецке назовут в честь Людмилы Чурсиной. Белые розы, которые он возложил к гробу, были выращены рядом с могилой заступницы Петербурга Ксении Блаженной. Траурные венки в знак памяти и уважения прислали президент Путин и ведущие театры Санкт-Петербурга.

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По воле родственников похоронят Людмилу Чурсину на Сестрорецком кладбище Источник: StarHit.ru