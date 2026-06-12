«Увидела свой первый снегопад»: красавица из Индии влюбилась в Русский Север и стала блогером

Сулекха ведет активную студенческую жизнь и развивается как блогер Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

23-летняя Сулекха Падалкар живет в Архангельске пятый год. Девушка учится на врача и в свободное от учебы время ведет блог. Фотографии студентки в национальном костюме на фоне зимних пейзажей набирают десятки тысяч лайков. Сулекха рассказала 29.RU, почему решила изучать медицину, к чему сложнее всего было привыкнуть после переезда и чем русские отличаются от индийцев.

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Наши коллеги из 29.RU общались с Сулекхой на русском и английском. Часть ее реплик были переведены для материала на русский язык.

Про учебу

Сулекха Падалкар учится на 5-м курсе международного факультета врача общей практики, на специальности «лечебное дело». Через год она окончит СГМУ и сможет работать терапевтом. Студентка не исключает, что после выпуска продолжит учиться на более узкого специалиста, например невролога или кардиолога.

Источник: _.sulekha / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

По словам Сулекхи, поступить в мед было исключительно ее решение.

— Я хочу стать врачом не потому, что этого хочет моя семья или кто-то из моей семьи уже работает в этой сфере. А потому, что я всегда хотела выбрать профессию, в которой чувствовала бы настоящую связь с людьми. Мне кажется, врач действительно может изменить жизнь людей, в этой профессии я могу общаться с ними, устанавливать с ними контакт и оказывать долгосрочное влияние на их жизнь, — делится девушка.

Получить медицинское образование на родине, как утверждает студентка, сложнее: мест мало, а стоимость выше.

— Здесь мы получаем больше теоретических знаний по сравнению с Индией, а в Индии больше практики по сравнению с Россией, потому что людей много, пациентов много. В этом и заключается разница между двумя образовательными системами, — добавила собеседница 29.RU.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Основное обучение для студентов международного факультета ведется на английском языке, но будущие медики параллельно изучают и русский. Преодолеть языковой барьер помогает практика и общение с носителями.

— В первый раз было очень трудно. Я ничего не говорила хорошо. Мой преподаватель очень ругала меня. Потом я говорила с многими русскими друзьями. После пяти лет я нормально говорю по-русски, — улыбается индианка.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Всё время приходится думать, что надеть»

Тяжелее всего после приезда на Север, как признается Сулекха Падалкар, было привыкнуть к погоде:

— Здесь каждый день приходится проверять в телефоне, какая температура, какая скорость ветра, какая погода на улице, есть ли снег, идет ли дождь, и, соответственно, здесь всё время приходится думать, что надеть, постоянно нужно обуваться, даже когда температура вроде бы нормальная. В Индии всё не так, нет настолько низких температур. Температура там, наверное, максимум опускается примерно до +5 °C. Ночью может быть около +1 °C, если говорить о Северной Индии.

Я жила в западной части, где зимой обычно +5…+10 °C. Сулекха Падалкар студентка СГМУ из Индии

Тем не менее русская зима не мешает студентке делать эффектные кадры для своих соцсетей — она выходит на улицу прямо в сари и завоевывает всё внимание прохожих.

— Люди спрашивали меня: «Почему тебе не холодно? Почему ты не носишь куртку?» Они также подходили фотографироваться со мной и приглашали меня на мероприятия, потому что их очень впечатляли узоры и украшения. Мне было очень холодно, но, думаю, я была настолько увлечена своим образом, что носила эти наряды даже в мороз и гордилась ими. Возможно, это помогало мне легче переносить холод, — рассказала Сулекха.

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К слову, именно в Архангельске девушка в первый раз увидела снег вживую.

— Я думала поехать на север Индии, чтобы впервые увидеть снегопад. Но у Бога были другие планы, и мне пришлось приехать сюда — это стало для меня совершенно новым опытом. Свой первый снегопад я увидела в Архангельске, в России. Мне это очень нравится. Как в раю, — поделилась она.

Источник: _.sulekha / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

О блоге

Сулекха начала вести лайфстайл-блог в запрещенной сети, когда училась на третьем курсе. Она достаточно быстро попала в свою целевую аудиторию, и сейчас у нее уже больше 50 тысяч подписчиков.

— Людям в Индии очень нравится, когда показывают их культуру в другой стране. Я выросла в очень традиционной семье, всегда ценила свои корни и всегда хотела распространять наши культурные ценности в других странах.

У Индии очень богатая и достойная история. И мне хочется, чтобы люди по всему миру узнавали об этом. Сулекха Падалкар студентка СГМУ из Индии

Поэтому я участвую в разных программах в Архангельске и ношу сари, украшения, показываю, как это выглядит у индийцев. И русским это очень нравится, потому что для них это что-то необычное: наша культура в России выглядит иначе и интересно. В то же время я стараюсь показывать русскую культуру в своем блоге, чтобы индийцы понимали, какая она на самом деле. Получается, я делаю сразу две вещи одновременно, и люди узнают больше об обеих культурах и о жителях обеих стран.

Источник: _.sulekha / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Заслуги студентки оценили на международном уровне. В прошлом году Сулекхе вручили награду на FMG Converge 2025 (Foreign Medical Graduates Converge) в Дели. Ее отметили в номинации «Лучшее культурное представительство».

Источник: _.sulekha / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В ноябре 2025-го девушка также участвовала в конкурсе красоты «Ты уникальная». В финале она дефилировала в роскошном платье с пайетками.

Сулекха любит наряжаться не только в традиционные индийские костюмы Источник: Ольга Романова / Ты уникальная г. Архангельск / Vk.com

«В России люди очень пунктуальные»

Сулекха Падалкар уже успела побывать в нескольких российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Она рассказала, чем отличаются русские от ее земляков:

— В Индии всё по-другому, если сравнивать с Россией, очень много различий. Люди иначе взаимодействуют друг с другом. В России люди очень пунктуальные, и их образ жизни очень структурированный и организованный. В то же время в Индии люди не настолько серьезно относятся к дисциплине и всему такому, но при этом они не такие отстраненные. В Индии, если мы смотрим друг на друга, например в общественных местах, то улыбнуться другому человеку считается совершенно нормальным. А в России, как я заметила, люди обычно не улыбаются друг другу на публике, потому что, как мне кажется, здесь люди думают, что улыбка должна быть искренней, и поэтому улыбаются только тем, кого действительно уважают или к кому испытывают настоящую симпатию.

Сулекха на каникулах в Казани Источник: _.sulekha / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Остаться в России или уехать — этот выбор индийской красавице еще предстоит сделать:

— Я очень близка со своей семьей, и моя семья хочет, чтобы я вернулась в Индию и продолжила там врачебную практику. Сначала я думала, что вернусь в Индию, но после пяти лет здесь я поняла, что мне нравится и Россия тоже, я хочу работать здесь тоже. Я еще не думала, как будет правильно для меня, Индия, Россия или другая какая-то страна. Еще подумаю.