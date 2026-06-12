«Отдых испорчен». Россиянам стали массово аннулировать туры в Турцию — что с этим делать

Путешественники не смогли вылететь в Турцию из-за отмены рейсов Air Anka Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Турецкая авиакомпания Air Anka, с которой работают туроператоры Anex и «Интурист», отменила рейсы в Россию. Причиной стало то, что Росавиация не продлила ей разрешение на полеты. Начиная с 26 мая, путешественники не могли вернуться домой и вылететь в курортную страну, их перевозят другими самолетами. О проблеме было известно заранее, но туры с перелетами Air Anka продолжают продавать до сих пор.

Путешественникам, которые должны были отправиться в отпуск, аннулируют туры с возвратом средств. Кто-то из отдыхающих сохранил часть путевки, докупив дополнительные билеты, а некоторым предложили перелеты другими рейсами, но с сокращением нескольких дней отпуска.

Путешественники рассказали нашим коллегам из Е1.RU, как решают проблемы с рейсами, которые не состоятся.

Елена с семьей вместо отпуска в Турции отправится в Египет. Тур с перелетом в Анталью они купили в начале апреля и должны были вылететь утром 5 июня. Перевозчиком был Azur Air, но в конце мая Елена и ее муж увидели в новостях информацию о том, что сотни туристов не могут вылететь в Россию рейсами Azur Air и Air Anka.

«У Azur Air было действующее предписание от Росавиации на устранение недоработок, и их рейсы подхватил Air Anka, у которых оказались такие же проблемы. Мы обратились к оператору Anex с вопросами, нам ответили: „Ждите“. За два дня до вылета нам прислали билеты, в которых вместо Azur стоял воображаемый рейс Air Anka с вылетом поздно вечером», — отметила Елена.

Путешественники постоянно были на связи с турагентом и оператором, понимая, что уже неделю самолеты Air Anka не летают в Россию. Представители туроператора объяснили, что семью пересадят на другой рейс, но клиенты попросили вернуть деньги за тур, ведь лететь с ребенком в неизвестность они были не готовы.

«За сутки до вылета нам переоформили билеты в Турцию на перевозчика Corendon, а обратные оставили за несуществующей Air Anka. Мы, естественно, этим недовольны, тем более что из-за изменений в перелетах теряли два дня отдыха. Ответить, какой перевозчик нас вернет домой, тоже никто не мог. Мы потребовали аннулировать тур, так как туроператор в одностороннем порядке ухудшил условия отдыха. Нам дали буквально полчаса для написания заявления, к счастью, мы успели отправить обращение, и стараниями нашего турагента деньги нам вернули сразу», — объяснила Елена.

В итоге семье пришли деньги, и они сразу сменили направление для отпуска, предпочтя Турции Египет как более безопасный и комфортный вариант.

В похожей ситуации оказались и екатеринбурженка Татьяна, но аннулировать тур она и ее семья не решились.

«Anex пересадил нас на другой самолет с потерей отдыха на два дня, по прилету домой будет компенсация за них. В замене дат или отмене тура оператор отказал. Из семи дней отдыхаем только пять, неприятно», — поделилась Татьяна.

Другие путешественники также подтвердили, что оператор предлагает туристам подменные рейсы.

«Anex сами пересаживают на самолеты других компаний, без отмены тура, обещая компенсировать потерянные дни», — отметила Алена.

«Нас отправили другой авиакомпанией на два дня позже. Сейчас мы в Турции, как будем добираться назад домой, никто не знает», — добавил Евгений.

Не всем удалось провести возврат денег одним днем. Так, туристка Татьяна рассказала, что ее тур аннулировали 28 мая — в день вылета. Она подала заявление на возврат на следующий день, а получила деньги через шесть дней. Но самое неприятное — то, что отпуск был пропущен.

«У нас в июле вылет, и вопрос до сих пор не решен: то ли летим, то ли отдых испорчен», — рассказала Людмила.

«Пересадили на Corendon, на 12 часов позже, потеряно полсуток, но это явно меньшая из бед. Кому-то просто отменили рейс, и всё», — поделился читатель E1.RU.

До этого турагент из Екатеринбурга Дмитрий Денгольц объяснял, что в случае отмены рейса турист имеет право требовать полного возмещения средств, закон на его стороне.

«Туроператор, согласно российским законам „О защите прав потребителей“, „О туризме“ и Гражданскому кодексу, берет на себя ответственность за осуществление этого рейса. То есть перелет является составной частью тура, поэтому турист имеют право обратиться с досудебной, а позже — и с судебной претензией. Сами операторы предлагают возврат средств, перенос тура, иногда с частичным возмещением стоимости — например, неиспользуемых ночей, либо могут сдвинуть тур на другие даты. Здесь всё зависит от решения туриста. Сейчас положение наших туроператоров достаточно стабильное, и возвраты проводят всегда оперативно, в законные сроки», — объяснил специалист.