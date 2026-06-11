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Страна и мир Война на Ближнем Востоке Трамп сдержал слово — бомбы США снова посыпались на Иран

Трамп сдержал слово — бомбы США снова посыпались на Иран

Взрывы прогремели в нескольких городах

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Взрывы звучат в ряде населенных пунктов | Источник: Mohsen Ganji / AP PhotoВзрывы звучат в ряде населенных пунктов | Источник: Mohsen Ganji / AP Photo

Взрывы звучат в ряде населенных пунктов

Источник:

Mohsen Ganji / AP Photo

Взрывы в разных районах Ирана прозвучали ночью 11 июня. Работает система противовоздушной обороны. Она отражает американскую атаку в районе Тегерана.

Поступают данные о взрывах на острове Кешм и в городах Сирик и Минаб. Там работает ПВО. Удары зафиксированы по островам в зоне Ормузского пролива и по столице Исламской Республики. Поражен нефтехимический завод в Эселуйе.

Центральное командование США заявило, что начало «дополнительные удары в целях самообороны» в 17:15 по нью-йоркскому времени в среду. Атаки продолжили серию ударов, сделанных во вторник в ответ на уничтожение иранцами американского вертолета Apache, пишет Bloomberg.

За несколько часов до начала атаки президент США Дональд Трамп предупредил Исламскую Республику, что Соединенные Штаты нанесут новый удар по Ирану, если не будет достигнуто мирное соглашение, пригрозив дальнейшей эскалацией.

«Мы собираемся атаковать их, атаковать их очень жестко», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Министр обороны США Пит Хегсет до начала ударов подчеркнул, что атаки направлены на то, чтобы подтолкнуть Иран к заключению сделки.

Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по позициям в Иракском Курдистане. Также, в ответ на агрессию США, Корпус стражей исламской революции (КСИР), направил заряды по американскому радару в Эрбиле, передает агентства Mehr News Agency. Также иракские источники утверждают, что американская база Аль-Харир в Эрбиле (север Ирака) также была поражена ракетой из Ирана.

В начале текущей недели ракетный удар со стороны Ирана обрушился на север Израиля. Сирены оповещения прозвучали по всей стране. Атака стала ответом на авиаудары Тель-Авива по позициям проиранских группировок в столице Ливана — Бейруте.

Со времени объявления предварительного перемирия в апреле между США и Ираном периодически происходили вооружённые столкновения, несмотря на усилия дипломатов завершить трёхмесячный конфликт. Дональд Трамп неоднократно заявлял о скором заключении мира.

Обновлено в 01:52 мск: Ормузский пролив закрыт для прохода всех судов. Об этом заявило Верховное объединенное военное командование Ирана. Соединенные Штаты ранее ударили по танкеру Settebello, шедшему под флагом Палау в Оманском заливе.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Атака Дональд Трамп США Израиль Иран
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