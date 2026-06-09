Дипломные и курсовые в вузах хотят отменить: новости 9 июня

В университетах предложили создать аналог ЕГЭ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июня.

Какой вирус имеет наибольший пандемический потенциал

Самым высоким пандемическим потенциалом на сегодняшний день обладает вирус гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, вирусы с пандемическим потенциалом постоянно находятся в центре внимания ученых всего мира. Именно грипп сейчас считается наиболее опасным в этом смысле, уточнила Попова в беседе с РИА Новости.

При этом еще в конце 2025 года она сообщала, что заболеваемость в России останется ниже уровней предыдущих эпидсезонов с аналогичным преобладающим штаммом. Тогда же глава Роспотребнадзора подчеркнула, что оснований для паники и введения специальных мер нет.

Минтруд хочет запретить тратить маткапитал на ежемесячные выплаты

Материнский капитал предлагают направлять только на улучшение жилищных условий, запретив ежемесячные выплаты и формирование накопительной пенсии. Об этом говорится в проекте доклада президенту, который Минтруд направил на согласование в правительство.

В ведомстве отмечают, что всё больше семей используют маткапитал на текущее потребление. В 2025 году 42,8% тратили деньги на выплаты до трех лет (в 2020-м было 24,5%), а на жилье — только 26,4% (в 2020-м — 58,5%). По итогам четырех месяцев 2026 года ситуация еще хуже: лишь 18,8% направили средства на покупку жилья.

Минтруд предлагает запретить тратить маткапитал на ежемесячные выплаты, платное образование и накопительную пенсию, оставив только улучшение жилищных условий, пишет «Московская перспектива». Также ведомство хочет изменить условия семейной ипотеки. Снижать ставку при рождении каждого следующего ребенка и увеличивать сумму кредита для семей с двумя и более детьми, чтобы они могли купить квартиру больше 60 квадратных метров.

Минцифры просит снять ограничения с Roblox

Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу игровой платформы Roblox. Поводом стали полученные от сервиса гарантии соблюдения российского законодательства, сообщили в пресс-службе министерства.

Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Корпорация признала, что действующие технологии защиты детей были неэффективны, что приводило к распространению опасного контента — пропаганды суицида, наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают работу глобальных цифровых платформ, соблюдающих российское законодательство. Минцифры и Роскомнадзор ведут прямой диалог с сервисами, даже если их деятельность приостанавливали из-за систематических нарушений.

Роспотребнадзор сообщил о сезонном подъеме энтеровирусных инфекций

В России начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на среднемноголетнем уровне, что свидетельствует о стабильности ситуации. Однако последние две недели отмечено начало сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуацию нужно строго контролировать, особенно в разгар лета, когда дети находятся в организованных коллективах. При выявлении первого случая заболевания в детском саду, летнем лагере или другом учреждении необходимо немедленно провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Важно вовремя вводить ограничительные и профилактические меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Страховщики спрогнозировали рост цен на ОСАГО

Страховые компании заявили о росте убыточности в системе ОСАГО. За первые четыре месяца года уровень выплат потерпевшим в ДТП достиг 104,3%, то есть расходы организаций превысили объем собранных страховых премий. Это может привести к повышению тарифов для водителей.

За четыре месяца совокупный объем собранных премий составил 106,4 млрд рублей, а сумма выплат — 91,3 млрд рублей (без учета расходов на работу компаний), сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Среди причин убыточности — ухудшение экономической ситуации, рост цен на запчасти и ремонт, распространение мошенничества и слабый контроль за покупкой полисов.

«Реформа индивидуализации тарифов ОСАГО повышает справедливость и стимулирует ответственное вождение. Именно благодаря ей страховщикам удается сдерживать тарифы в условиях повышенного уровня выплат. Однако необходимо усилить меры по борьбе с мошенничеством и недобросовестными практиками», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что страховщики будут вынуждены повысить тарифы для водителей, чтобы покрыть убытки. Пересмотром тарифов занимается Банк России, но он пока не комментировал возможные изменения.

МРОТ предложили повысить до 40 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда необходимо повысить до 40 тысяч рублей, исходя из потребностей людей. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По словам сенатора, цены растут и людям надо на что-то жить. Он привел пример: с супругой они покупают одно и то же, а платят намного больше. Исходя из текущей стоимости жизни, считает парламентарий, МРОТ должен составлять не менее 40 тысяч рублей.

При этом Артамонов подчеркнул, что увеличивать МРОТ нужно с учетом возможностей бюджета. 40 тысяч — это сумма, исходящая из потребностей людей, то есть то, сколько нужно было бы платить. Сейчас МРОТ в России составляет 27 093 рубля (+20,7% к прошлому году).

Для молодоженов предложили ввести материальную поддержку

Государству стоит подумать о финансовой поддержке молодоженов, чтобы повысить количество браков. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Он отметил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ, что многие молодые люди не могут позволить себе празднование свадьбы и вынуждены брать кредиты, что становится серьезной финансовой нагрузкой. По словам Рыбальченко, государство должно проявить особую заботу в этом вопросе.

В некоторых регионах уже ввели поддержку для определенных категорий, например для пар, где оба будущих супруга — выпускники детских домов. Глава комиссии ОП считает, что эту практику нужно расширять.

Также Рыбальченко обратил внимание на проблему закрытия дворцов бракосочетания в небольших городах из-за цифровизации работы ЗАГСов. Он уверен, что это прежде всего место для торжественной регистрации браков и процесс закрытия нужно остановить.

В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга

Вакцины против одного из самых агрессивных видов рака мозга могут зарегистрировать в России уже в этом году. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, пептидная вакцина «Глиопепт» может получить разрешение уже в 2026 году. А к концу года ведомство рассчитывает получить разрешение и на мРНК-вакцину «Глиорна».

В ноябре прошлого года в ФМБА сообщали о завершающей стадии доклинических исследований этих препаратов. Глиобластома — один из самых опасных видов опухоли мозга. Она возникает из-за бесконтрольного деления глий — вспомогательных клеток, окружающих нейроны.

Супруги могут получать часть цены предметов из игр при разводе

Виртуальные активы из видеоигр (персонажи, скины, предметы) могут учитываться при разделе имущества супругов, если аккаунт формировался за счет общих средств. Об этом сообщила юрист Ольга Черемных.

«Можно провести оценку стоимости аккаунта, например, с выплатой доли второму супругу, если в брачном договоре или соглашении о разделе имущества стороны не изменили режим совместной собственности и аккаунт формировался за счет общих средств», — рассказала она ТАСС.

Юрист отметила, что на практике возникают сложности. Трудно определить, какие именно предметы были в аккаунте к моменту развода, и оценить их реальную стоимость. Тем не менее в судебной практике уже были случаи, когда при разделе имущества учитывали виртуальные активы и присуждали компенсацию в размере половины их стоимости.

В вузах появится новый учебный модуль

В ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов под названием «Русский язык как государственный». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС.

Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. В перспективе эта дисциплина может войти в состав так называемого единого ядра высшего образования.

Вузам предложили отказаться от курсовых и дипломов

Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам аттестации из-за активного использования искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, сейчас диплом всё чаще пишет нейросеть, а некоторые преподаватели тоже используют ИИ для проверки. Гриб считает, что вместо этого нужно вводить онлайн-тесты и совместные проекты.

«Можно развить идею „стартап как диплом“. И, конечно, больше внимания к устным экзаменам, диалогам и тестам, которые сложно списать», — добавил замсекретаря ОП РФ в разговоре с РИА Новости.