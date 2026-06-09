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Страна и мир Близится разблокировка Roblox: Минцифры и Роскомнадзор выступили с заявлением

Близится разблокировка Roblox: Минцифры и Роскомнадзор выступили с заявлением

Платформа предоставила гарантии властям

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Пользователи вновь смогут играть | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Пользователи вновь смогут играть | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пользователи вновь смогут играть

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу игровой платформы Roblox. Поводом стали полученные от сервиса гарантии соблюдения российского законодательства, сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать нятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минцифры.

Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около 2 миллионов россиян.

В начале июня, по данным ведомства, успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Roblox заблокировали в России 3 декабря 2025 года. В конце того же месяца сервис обратился в Роскомнадзор и заявил о готовности поэтапно привести свою работу в соответствие с российскими законами.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Минцифры Роскомнадзор Roblox Блокировка
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Комментарии
1
Гость
19 минут
чуть пар выпустят чтобы не сорвало крышку, недумающие успокоятся и всё по новому, по плану
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Гость
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