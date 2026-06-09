Банковские карты ждут изменения, а сменить оператора станет сложнее: какие законы приняли в Госдуме

Депутаты приняли новый пакет против мошенников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Госдума приняла во втором и третьем чтениях сразу несколько законов, касающихся борьбы с мошенничеством, регулирования рынка табачной и никотинсодержащей продукции, а также защиты детей от вредного контента. Подробнее о нововведениях рассказываем в нашем материале.

Регионы смогут запрещать вейпы

С 1 марта 2027 года субъекты РФ получат право полностью запретить розничную продажу электронных сигарет, жидкостей и других никотинсодержащих устройств на своей территории. Запрет продлится до 1 марта 2032 года. Регион, который введет запрет, обязан сообщить об этом в Росалкогольтабакконтроль. Ведомство опубликует перечень таких субъектов на своем сайте.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объяснили, что это эксперимент, по итогам которого оценят эффективность запрета. В регионах без ограничений продолжит действовать обычное регулирование.

Появятся лицензии на табак и никотин

С 1 октября 2026 года торговля табачной и никотинсодержащей продукцией потребует лицензии — как оптом, так и в розницу. Лицензию на оптовую торговлю выдаст Росалкогольтабакконтроль, на розничную — региональные власти. Срок лицензии составит не больше пяти лет. Чтобы ее получить, нужно заплатить госпошлину и не иметь налогового долга свыше 3000 рублей.

С 1 марта 2028 года для розничной лицензии понадобится торговый объект площадью от пяти квадратных метров в собственности или аренде. Регионы могут увеличить минимальную площадь, но не больше чем вдвое.

Местные власти (в Москве, Петербурге и Севастополе) с этого же времени сами определят границы территорий вокруг школ и детских садов, где продажа табака и вейпов запрещена. Их установят по правилам правительства и после общественных обсуждений.

С 1 сентября 2027 года в «Честном знаке» начнут отслеживать движение табачной продукции по всем точкам работы лицензиата. А с 1 сентября 2029 года по межведомственному запросу будут предоставлять данные о регистрации машин для развозной торговли.

Уголовная ответственность появится за продажу сигарет без лицензии

С 1 марта 2027 года под уголовную статью попадает и розничная продажа табака и никотина без лицензии в крупном и особо крупном размерах. Сейчас статья действует только для оптовой торговли и хранения. Крупный размер — свыше 100 тысяч рублей, особо крупный — больше 1 миллиона рублей.

За крупный размер грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы, либо тюрьма до трех лет. Если нарушили — организованная группа или сумма особо крупная — штраф от 3 до 4 миллионов рублей, а срок — до пяти лет.

Тревожная кнопка появится на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появится тревожная кнопка. Через нее можно пожаловаться на мошенников. Сигнал уйдет в государственную информационную систему, оттуда — банкам, операторам связи и полиции.

Операторы будут возмещать ущерб за пропущенные звонки мошенников

Операторы связи обязаны вычислять номера, которые используют для противоправных действий, и передавать данные в государственную систему. На основе этих сведений оператор блокирует такие номера. Если мошенники украли деньги, а оператор вовремя не заблокировал номер или не прекратил пропускать звонки, он обязан вернуть деньги. Для этого нужно постановление о возбуждении уголовного дела.

Власти начнут массовые обзвоны без согласия

Госорганы, Центробанк и банки смогут бесплатно массово обзванивать граждан без их согласия для борьбы с мошенничеством и для предупреждения о подозрительных операциях. Для других массовых звонков Минцифры установит предельную плату, но без согласия абонента их делать нельзя.

Количество банковских карт ограничат

Один человек во всех банках вместе сможет иметь не больше 20 платежных карт. Это правило касается только новых карт, старые не отнимут. Для учета создадут единую систему, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Банки задержат подозрительные переводы

Банк может задержать перевод на шесть часов («период охлаждения»), если заподозрит неладное или найдет вирус на устройстве клиента. Если банк нарушит это правило и клиент потеряет деньги, банк возместит ущерб, но при условии, что возбуждено уголовное дело. Если же банк всё сделал правильно, а клиент сам перевел деньги мошенникам, компенсации не будет.

Появился самозапрет на международные звонки

Абонент может сам запретить себе входящие звонки из-за границы. Это можно сделать через личный кабинет у оператора или лично в офисе. Снять запрет можно только лично. Оператор обязан предупреждать о звонке из-за границы, если технически это возможно. А если на номере стоит запрет, оператор не должен пропускать такие вызовы.

Появится база IMEI-кодов телефонов

В России создадут единую базу IMEI-кодов — уникальных 15-значных номеров мобильных устройств. Туда будут вносить разрешенные и запрещенные телефоны. Операторы и госорганы наполнят базу данными.

Если IMEI в черном списке, оператор не обязан обслуживать это устройство. Также оператор откажется работать с номером, если увидит, что его используют с чужого телефона.

Новые правила передачи SIM-карты ребенку

Родитель или опекун может уведомить оператора, что передает свой номер ребенку, и указать его возраст. Это нужно для безопасного контента и защиты от мошенников. Как именно оказывать услуги в таких случаях, определит правительство.

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