«Иногда встречаешь Новый год в небе»: красотка-бортпроводница честно рассказала о своей работе. Видео

Самый обычный полет, который для большинства пассажиров кончился бы после посадки, для Виктории Султановой стал началом совершенно новой жизни. Девушка жила в Чите и работала в сфере кадастра, но именно тогда, в самолете, поймала себя на мысли: ей хочется быть не пассажиром, а частью этой атмосферы неба, перелетов и постоянного движения. Ради новой мечты Виктория уволилась, переехала в Иркутск и стала бортпроводницей.
Ее история — в видео выше.
Больше всего Виктория любит свою профессию за разнообразие.
«Каждый день — это новые люди, новые города и невероятные виды, особенно рассветы на высоте. Наш коллектив — это как вторая семья», — говорит собеседница.
Но у такой работы есть и обратная сторона. Постоянные перелеты, сбитый режим усложняют жизнь: «Сбитый режим, джетлаг, работа в праздники. Иногда ты встречаешь Новый год в небе, а не с близкими. Это, конечно, непросто».
По словам девушки, бортпроводники должны сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Иногда это обычные конфликты с пассажирами, а иногда — действительно опасные случаи.
«Самый серьезный случай в моей практике был, когда пассажиру стало плохо на борту — у него случился инсульт», — рассказывает Виктория.
Тогда экипажу пришлось срочно уходить на запасной аэродром. К счастью, на борту оказался врач, который помог пассажиру прийти в сознание до посадки. После таких ситуаций Виктория особенно остро чувствует ответственность своей профессии.