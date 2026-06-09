«Иногда встречаешь Новый год в небе»: красотка-бортпроводница честно рассказала о своей работе. Видео

Бортпроводница еще и бодибилдингом занимается Источник: Городские медиа

Самый обычный полет, который для большинства пассажиров кончился бы после посадки, для Виктории Султановой стал началом совершенно новой жизни. Девушка жила в Чите и работала в сфере кадастра, но именно тогда, в самолете, поймала себя на мысли: ей хочется быть не пассажиром, а частью этой атмосферы неба, перелетов и постоянного движения. Ради новой мечты Виктория уволилась, переехала в Иркутск и стала бортпроводницей.

Ее история — в видео выше.

Больше всего Виктория любит свою профессию за разнообразие.

«Каждый день — это новые люди, новые города и невероятные виды, особенно рассветы на высоте. Наш коллектив — это как вторая семья», — говорит собеседница.

Но у такой работы есть и обратная сторона. Постоянные перелеты, сбитый режим усложняют жизнь: «Сбитый режим, джетлаг, работа в праздники. Иногда ты встречаешь Новый год в небе, а не с близкими. Это, конечно, непросто».

По словам девушки, бортпроводники должны сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Иногда это обычные конфликты с пассажирами, а иногда — действительно опасные случаи.

«Самый серьезный случай в моей практике был, когда пассажиру стало плохо на борту — у него случился инсульт», — рассказывает Виктория.