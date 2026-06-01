Выплату пенсий перенесли, а расчет налогов поменяли: законы июня

Практически каждую неделю в России вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в июне 2026 года.

Социальная сфера

Семьи начнут получать новую выплату

С 1 июня по 1 октября работающие родители с двумя и более детьми могут подать заявление на ежегодную семейную выплату. Государство пересчитает их НДФЛ за год по ставке 6% вместо 13%, а разницу в 7% вернет на счет.

Выплата рассчитывается по следующей формуле: из НДФЛ по ставке 13% (без вычетов) нужно отнять НДФЛ по ставке 6% с того же дохода. То есть, если семья заплатила 65 тысяч рублей налогов, то они смогут вернуть 35 тысяч рублей.

Условия получения:

среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума;

наличие детей младше 18 лет (или до 23 лет при очном обучении);

отсутствие долгов по алиментам.

Заявление принимают в Социальном фонде, МФЦ и на «Госуслугах».

Рабочая неделя станет короче

В июне сотрудников на пятидневке ждет одна короткая рабочая неделя — с 8 по 11 июня. Затем наступят три выходных подряд — с 12 по 14 июня включительно.

Длительный отдых связан с празднованием Дня России. 12 июня, согласно статье 112 Трудового кодекса, — нерабочий праздничный день. 11 июня домой можно будет уйти на один час раньше.

Пенсии перечислят досрочно

Пенсии за 12, 13 и 14 июня переведут досрочно — 11 июня. Это связано как раз с празднованием Дня России. График работы почты и банков в праздники лучше уточнить заранее, но сами перечисления произойдут до наступления выходных.

Выплаты пенсионерам удвоили

Если пенсионеру исполнилось 80 лет в мае 2026 года, с 1 июня ему удвоили фиксированную часть пенсии автоматически. Она выросла с 9584,69 до 19 169,38 рубля в месяц.

Такая же прибавка положена и тем, кому в мае установили первую группу инвалидности. Перерасчет происходит в беззаявительном порядке. Социальный фонд сам видит дату рождения или статус инвалидности и назначает доплату.

Уволившиеся в мае пенсионеры получат полную пенсию

Если пенсионер уволился в мае, то в июне он получит пенсию с учетом всех пропущенных повышений. Работодатель сдает отчетность, и система автоматически пересчитывает выплату. Никаких заявлений писать не нужно.

Доплата за иждивенцев

Пенсионеры, на иждивении которых появились нетрудоспособные члены семьи, тоже увидят прибавку. За каждого иждивенца им теперь будут доплачивать 3194,90 рубля. Получить выплату можно только за троих. Соответственно, за одного — плюс 3194,9 рубля, за двоих — 6389,8 рубля, за троих — 9584,7 рубля.

Экономика и финансы

Последний шанс для смены налогового режима

1 июня 2026 года — последний день, когда индивидуальные предприниматели могут сообщить в налоговую о смене режима или объекта налогообложения. Если в 2025 году ИП работал на патенте (ПСН) и заработал больше 20 млн рублей, нужно уведомить налоговую о переходе на упрощенную систему (УСН). Тогда УСН будет применяться с 1 января 2026 года.

Лимит процентов по вкладам пересчитают

С 1 июня налоговая служба начала считать налог с процентов по вкладам по новой формуле. Лимит, с которого не берут НДФЛ, составляет 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ на 1-е число каждого месяца. При ключевой ставке 16% необлагаемый лимит равен 160 тысячам рублей в год. Если вкладчик получил процентов больше, с разницы он заплатит 13% (или 15% при доходе выше 2,4 млн рублей в год от суммы превышения). Декларацию подавать не нужно, банки сами передадут данные в ФНС.

За телефонный номер начали брать госпошлину

При заключении договора с мобильным оператором с 1 июня нужно заплатить госпошлину 100 рублей за выделение номера. Раньше эта услуга часто входила в тариф или была бесплатной.

Пошлина взимается один раз при первом получении номера. При переходе к другому оператору с сохранением номера платить повторно не нужно.

Счета из черных списков начнут мгновенно блокировать

С 14 июня финансовые организации обязаны блокировать счета фигурантов списков Росфинмониторинга немедленно, в любое время суток. Раньше, если решение приходило в пятницу вечером, блокировку переносили на понедельник.

Нововведение касается только тех, кого признали причастным к экстремизму, терроризму или легализации доходов. Обычных клиентов оно не затрагивает.

Автомобили и штрафы

Ввели единый штраф за неоплаченную парковку

С 1 июня во всех регионах России штраф за неоплаченную парковку составляет 3500 рублей. Раньше суммы различались: в Москве было 5000, в небольших городах — 500–1000 рублей.

Оплатить парковку теперь нужно в течение 15 минут после остановки. Если водитель не уложится в этот срок, система посчитает парковку неоплаченной и выпишет штраф.

Обжаловать штрафы с камер и за парковку станет проще

С 14 июня автомобилисты смогут оспаривать штрафы быстрее через единый онлайн-портал на «Госуслугах». Раньше жалобу писали в конкретную организацию (МАДИ, ЦОДД), и рассмотрение занимало до 10 дней. Теперь срок сократили до пяти дней. Если штраф выписали ошибочно, деньги вернут автоматически в течение 14 дней.

Другие законы

Ужесточили требования к пожарной безопасности

С 1 июня вступил в силу новый свод правил для систем оповещения и эвакуации при пожаре. Для домов выше 28 метров (больше 9–10 этажей) обязательно устанавливать голосовое оповещение, световые табло «Выход» и зонировать коридоры.

В небольших зданиях тоже есть новые нормы. Любой коридор длиннее 15 метров должен иметь дымовые извещатели с выводом сигнала на пульт. Правила действуют только для новых проектов, сданных после 1 июня.

Продажу вейпов ограничили

С 1 июня купить вейп или жидкость для него можно только в обычном магазине с торговым залом. Их запретили продавать на ярмарках, рынках, в киосках, павильонах, через автоматы, курьеров или интернет.

Также под запрет попали безникотиновые устройства. Продавец обязан проверить паспорт у покупателя, ведь ему должно быть больше 18 лет. За нарушение гражданам грозит штраф до 5000 рублей, должностным лицам до 30 000, юридическим лицам до 200 000 рублей. При повторном нарушении магазин могут закрыть на 90 суток.

Гостиницы и хостелы обязали работать по новым стандартам

С 1 июня для гостиниц, хостелов и кемпингов ввели обязательные требования ГОСТ Р. Теперь четко прописана минимальная площадь номера на человека (от 4,5 м² в хостелах и до 6 м² в отелях высоких категорий), частота смены белья, требования к звукоизоляции и температуре воды.

Если владелец называет свое жилье хостелом или гостевым домом, стандарты применять всё равно придется. Исключение составляют частные дома, которые сдают посуточно без регистрации как гостиницу.

Fan ID стал обязательным для посещения крупных спортивных мероприятий

С 1 июня купить билет на матчи РПЛ, Кубка России, хоккейные турниры КХЛ и этапы Гран-при по фигурному катанию можно только при наличии паспорта болельщика.

Оформить Fan ID можно бесплатно на «Госуслугах» или в специальных центрах. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и фото. Карту выпускают в пластике или в виде приложения на телефоне.

За проход на стадион без Fan ID грозит штраф до 20 тысяч рублей или административный арест до 10 суток.

Новые ограничения для владельцев оружия

Если у человека была судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, лицензию на оружие он не получит никогда. Раньше запрет действовал только 15 лет после погашения судимости.

Также ужесточили требования к хранению: