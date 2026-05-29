Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт близится к завершению, отметил президент

Президент России Владимир Путин оценил текущую обстановку на Украине и дал комментарий относительно завершения спецоперации. При этом он подчеркнул готовность Москвы к продолжению поиска дипломатического решения с Киевом. Заявление прозвучало после закрытого саммита с руководителями стран ЕАЭ.

«В условиях боевых действий говорить о конкретных сроках опрометчиво. Что касается моего заявления, что дело идет к завершению, я сделал его не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. Там наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день», — заявил журналистам по итогам государственного визита в Казахстан Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Российская Федерация сохраняет контакты по украинскому направлению и не отказывается от диалога, однако в настоящий момент переговорный процесс не ведется. По словам президента, его оценка ситуации на поле боя обусловлена сложившимися военно-политическими реалиями.

Он также подчеркнул, что именно политика ЕС привела к тому, что произошло на Украине. По его словам, Москва всегда стремилась к мирному урегулированию ситуации с Киевом. Этого Россия хочет и сейчас.

Также на брифинге президент прокомментировал ситуацию с беспилотником, который упал в Румынии. Путин отметил, что без проведения экспертизы нельзя говорить о принадлежности дрона.