Страна и мир Дачникам грозят штрафы за обычную картошку: как не нарушить закон

Дачникам грозят штрафы за обычную картошку: как не нарушить закон

Объясняем, за что вас могут наказать

Некоторым дачникам придется зарегистрироваться в качестве ИП | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Некоторым дачникам придется зарегистрироваться в качестве ИП

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Из-за картофеля на дачном участке можно столкнуться с проблемами с законом. Само выращивание овоща не наказуемо, а вот за продажу грозит ответственность и штрафы.

«Выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для своего личного пользования без дальнейшей перепродажи», — объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Для продажи своего урожая дачник обязан использовать только сертифицированные семена от официальных поставщиков — в таком случае нельзя садить пророщенную картошку или семена, купленные у частных лиц. Также необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, пишет «Прайм». За нарушение этих правил грозит наказание.

По статье 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил реализации семян») для граждан предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, а по статье 14.1 КоАП РФ («Незаконная предпринимательская деятельность без регистрации») — от 500 до 2000 рублей.

Это не единственные штрафы, которые грозят дачникам. Так, лишиться денег можно за разведение костра, мусор на участке, сорняки и запрещенные растения и даже за забор. Подробнее обо всех нарушениях читайте в этом материале.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Картошка Дача Огород Штраф Наказание
Комментарии
1
Гость
26 минут
живете в россии - штрафы за обычную картошку
