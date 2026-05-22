Дачникам грозят штрафы за обычную картошку: как не нарушить закон

Из-за картофеля на дачном участке можно столкнуться с проблемами с законом. Само выращивание овоща не наказуемо, а вот за продажу грозит ответственность и штрафы.

«Выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для своего личного пользования без дальнейшей перепродажи», — объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Для продажи своего урожая дачник обязан использовать только сертифицированные семена от официальных поставщиков — в таком случае нельзя садить пророщенную картошку или семена, купленные у частных лиц. Также необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, пишет «Прайм». За нарушение этих правил грозит наказание.

По статье 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил реализации семян») для граждан предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, а по статье 14.1 КоАП РФ («Незаконная предпринимательская деятельность без регистрации») — от 500 до 2000 рублей.