Россия возвращается на «Евровидение»? Организаторы международного конкурса сделали неожиданное заявление

Восстановление России будет зависеть от выполнения ряда условий Источник: Eurovision.com

В этом году «Евровидение-2026» проходит в Австрии, в Вене. Подготовка к конкурсу вызвала немало скандалов на фоне участия Израиля. При этом Россия уже пять лет отстранена от участия. Однако организаторы «Евровидения» сделали неожиданное заявление о том, что готовы видеть участников на конкурсе.

По словам директора «Евровидения» Мартина Грина Россия в последующие разы может стать участником «Евровидения». Он признался, что страну в 2022 году отстранили не из-за каких-либо участников из других стран или зрителей. Директор конкурса подчеркнул, что решение связано с вопросами к телерадиокомпании ВГТРК.

Он сказал, что восстановление России будет зависеть от выполнения нескольких условий. Грин сравнил ситуацию с нынешним обсуждением возможного исключения Израиля из участия в конкурсе.

По информации издания LBC, заявление директора «Евровидения» «подрывает общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию» по вопросу украинского конфликта. Однако отстранение никак с этим не связано.

От участия в «Евровидении» в этом году отказались пять стран. Среди них — Испания, Нидерланды, Исландия, Ирландия и Словения. Подобный масштаб бойкота не наблюдался много лет.

По результатам финала «Евровидения-2026», который состоится 16 мая 2026 года в Вене, победу предсказывают финляндскому дуэту Линды Лампениус и Пете Паркконена с песней Liekinheitin.

Дуэт победил в национальном отборе UMK 2026, набрав рекордные 570 баллов. По данным на апрель 2026 года, вероятность победы Линды Лампениус и Пете Паркконена оценивается в 31%. Всего в списке участников конкурса 35 стран.