НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

вос.

 757мм 33%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Страна и мир Россия возвращается на «Евровидение»? Организаторы международного конкурса сделали неожиданное заявление

Россия возвращается на «Евровидение»? Организаторы международного конкурса сделали неожиданное заявление

Страна не участвует в конкурсе уже пять лет

665
Восстановление России будет зависеть от выполнения ряда условий | Источник: Eurovision.comВосстановление России будет зависеть от выполнения ряда условий | Источник: Eurovision.com

Восстановление России будет зависеть от выполнения ряда условий

Источник:

Eurovision.com

В этом году «Евровидение-2026» проходит в Австрии, в Вене. Подготовка к конкурсу вызвала немало скандалов на фоне участия Израиля. При этом Россия уже пять лет отстранена от участия. Однако организаторы «Евровидения» сделали неожиданное заявление о том, что готовы видеть участников на конкурсе.

По словам директора «Евровидения» Мартина Грина Россия в последующие разы может стать участником «Евровидения». Он признался, что страну в 2022 году отстранили не из-за каких-либо участников из других стран или зрителей. Директор конкурса подчеркнул, что решение связано с вопросами к телерадиокомпании ВГТРК.

Он сказал, что восстановление России будет зависеть от выполнения нескольких условий. Грин сравнил ситуацию с нынешним обсуждением возможного исключения Израиля из участия в конкурсе.

По информации издания LBC, заявление директора «Евровидения» «подрывает общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию» по вопросу украинского конфликта. Однако отстранение никак с этим не связано.

От участия в «Евровидении» в этом году отказались пять стран. Среди них — Испания, Нидерланды, Исландия, Ирландия и Словения. Подобный масштаб бойкота не наблюдался много лет.

По результатам финала «Евровидения-2026», который состоится 16 мая 2026 года в Вене, победу предсказывают финляндскому дуэту Линды Лампениус и Пете Паркконена с песней Liekinheitin.

Дуэт победил в национальном отборе UMK 2026, набрав рекордные 570 баллов. По данным на апрель 2026 года, вероятность победы Линды Лампениус и Пете Паркконена оценивается в 31%. Всего в списке участников конкурса 35 стран.

За всю историю «Евровидения» его юбилейный этап стал одним из наиболее сложных. До финала мероприятие столкнулось с множеством трудностей, включая протесты, бойкоты и попытки политического использования конкурса. Сейчас организаторы «Евровидения-2026» пытаются вернуть страны, которые не участвуют в конкурсе.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Евровидение Международный конкурс Участник Певец Культура Музыка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
16 мая, 12:15
"По результатам финала «Евровидения-2026», который прошел 16 мая 2026 года в Вене, победу одержал финляндский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена с песней Liekinheitin. Эта группа изначально была в фаворитах". Вы там совсем что ли обкурились? 16 мая СЕГОДНЯ, финала еще НЕ БЫЛО
Гость
18 мая, 14:36
От участия в «Евровидении» в этом году отказались пять стран, в т. ч и Россия. Это правильный выбор!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем