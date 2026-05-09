От капремонта освободят, а долги спишут: опасная схема, которая лишит денег

Узнать о всех льготах можно только самостоятельно Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мошенники придумали новые способы обмана, используя тему капремонта и задолженностей. О самых опасных уловках и мифах рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по статье 159 УК РФ — никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платежке, не принималось и не готовится», — пояснил депутат.

Обязанность платить за капремонт закреплена статьей 169 Жилищного кодекса и привязана к квартире. При покупке жилья долг прежнего владельца переходит к новому собственнику, добавил Гаврилов. Полное освобождение от взносов получают лишь неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы квартир в новостройках в первые три-пять лет после ввода дома. Половинная компенсация положена ветеранам, инвалидам I и II групп и семьям с детьми-инвалидами.

Не менее опасен миф о массовом списании долгов. Государственных программ, по которым раз в пять лет якобы прощают просрочки, не существует, предупредил депутат в беседе с ТАСС.

«Долги по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, налогам и штрафам обнуляются только через банкротство физлица в арбитражном суде по закону № 127-ФЗ либо через внесудебное банкротство в МФЦ при сумме обязательств от двадцати пяти тысяч до миллиона рублей и закрытом исполнительном производстве», — указал Гаврилов.

Настоящий юрист не звонит первым и не разыскивает должника по базам. Реальная процедура списания никогда не запускается через ссылку из СМС или код подтверждения, напомнил парламентарий.

«Если собеседник просит предоплату в тридцать или сто тысяч рублей, обещает гарантию 100% и ссылается на закрытую программу Минфина или ускоренное банкротство через личный кабинет, разговор стоит прекращать сразу. Тот же сигнал дает самодельная квитанция о дополнительном сборе на капремонт с оплатой наличными в подъезде или договор с размытыми формулировками о юридическом сопровождении без конкретных действий и сроков», — пояснил Гаврилов.