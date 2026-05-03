Ни паспорта, ни прав, ни гражданства: 22-летнего парня, который с младенчества живет в России, хотят выдворить из страны — как так вышло

Вместо паспорта у этого парня только профиль в соцсети Источник: Ирина Шарова / 72.RU, Дмитрий Гладышев / 72.RU

Необычная история случилась в Тюмени в апреле этого года. Полицейским попался 22-летний молодой человек, у которого нет никакого гражданства и паспорта. Будучи ребенком, он наблюдался в поликлинике, учился в школе, вырос и устроился работать. Парень всю жизнь жил в Тюмени и даже начал строить отношения. Почему этого человека можно назвать невидимкой и как так вообще вышло — в истории, рассказанной его отцом нашим коллегам из 72.RU. Сам «никто» говорить не может — он ожидает решения своей судьбы в центре для мигрантов.

Влюбился в циркачку из Казахстана

Андрей — гражданин России, воспитывает четверых детей. На встречу с журналистами в редакцию 72.RU он пришел с пачкой грамот, справок, сертификатов и аттестатов своего старшего сына Игоря. Именно у него есть образование и победы в конкурсах, но нет самого главного — документа, который удостоверяет личность, а у всех остальных детей — есть.

Со своей будущей супругой Андрей познакомился еще в начале нулевых:

— Это был новый век, новый президент, новый губернатор. Интересные времена. Как я встретил жену? К нам в Тюмень со своей программой приехал цирк. Мы отправились туда с молодежью. Представляете, что это такое: клоуны, веселье, программа. Я увидел ее — она была гимнасткой и крутилась под куполом. Эта девушка тогда начала выдавать такие номера… человек словно без костей, как человек-змея. Всё, мое сердце забилось.

Так романтично Андрей описывает самую первую встречу с женой. Он говорит, что не смог взять и отпустить ее, решил действовать:

— Я взял цветы и через задний вход — в цирк. Нашел ее, мы стали общаться, была пара встреч, а затем они уехали. Буквально через месяц я уже был у нее в Казахстане. Познакомился там с ее мамой. Затем уехал и вернулся опять туда, чтобы забрать ее в Тюмень.

Рожать первенца супруга поехала к маме в Казахстан.

— Это первый ребенок, поэтому жена и поехала туда, домой к маме рожать. Я был там, когда она рожала, — вспоминает Андрей.

Мальчика назвали Игорем. Молодая мать прожила с новорожденным у себя на родине три месяца, а затем вернулась в Тюмень к мужу.

Со временем в семье появились и другие дети. У них есть все документы по их возрасту — паспорта, полисы, СНИЛСы и прочие. Больше всех из-за места рождения не повезло самому старшему — Игорю.

Наблюдался у врачей и ходил в школу, не имея гражданства

С появлением детей в семье появились дополнительные хлопоты. Жена по большей части занималась бытом и малышами. Андрей работал. Игорь, как и все дети, наблюдался в поликлинике, к которой был прикреплен, на мальчика была заведена медицинская карта.

Документы Игоря (кроме свидетельства о рождении, оно принадлежит его матери). Есть многие важные бумаги и корочки, но нет самого главного — паспорта Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Затем Игорь пошел в школу, куда его также приняли без гражданства. Мальчик учился хорошо, всегда тянулся к точным наукам, вел активный образ жизни и даже участвовал в разных соревнованиях. Учителя и депутаты отмечали его спортивные и интеллектуальные таланты, писали грамоты на его имя (имеются в распоряжении редакции).

Сдавал экзамены без паспорта

ОГЭ и ЕГЭ — важные экзамены, которые сдают все российские школьники. Для сдачи ЕГЭ необходимо иметь паспорт. Если ребенок, например, потерял документ или его украли, то он получает временное удостоверение личности в полиции, которое берут вместо документа для прохождения на экзамен. Как было с Игорем — доподлинно неизвестно. Но мальчик доучился до 11-го класса и сдал экзамены. Как именно его допустили до этого — Андрей сказать не может, потому что просто-напросто не знает.

Игорь рос активным ребенком и получал разные награды Источник: Мария Токмакова / 72.RU

После школы Игорь даже хотел поступить куда-нибудь учиться. Но без паспорта это сделать было все-таки невозможно, поэтому парень пошел работать. Он устроился в общепит, где его ценили коллеги и руководство. Трудился юноша неофициально и без каких-либо договоров. Жениться Игорь тоже не смог — штамп о регистрации брака ставить некуда.

Не получилось сделать гражданство сыну

Андрей уверяет, что все эти годы они с женой пытались оформить Игорю гражданство. Но, как он говорит, они сталкивались с бюрократией и другими трудностями. Например, несколько раз обращались в миграционную службу и даже делали запросы в Казахстан. Но там нет никаких данных об их сыне, поэтому Игорь за всё это время не смог получить ни гражданство, ни паспорт.

Проездная карта Игоря со школьных времен Источник: Мария Токмакова / 72.RU

— Конечно, мы не раз пытались получить такие важные документы на сына. Наши обращения передавались. Когда у Игоря подходило время по возрасту для получения паспорта, то мы же обратились в Казахстан, где он и родился. А его в базе данных нет, на этом всё и встало, — разводит руками отец.

По словам Андрея, его сын сейчас официально не гражданин России и не гражданин Казахстана.

— Он гражданин планеты Земля или гражданин мира, — философски говорит он.

Попался полиции и угодил в миграционный центр

Игорь жил более-менее спокойно до весны 2026 года, пока в один из дней им не заинтересовались полицейские. Они попросили парня предоставить документ, удостоверяющий личность. Но молодой человек не мог этого сделать. Его поместили в центр временного содержания иностранных граждан, где он находится до сих пор.

— Он сидит там с другими людьми, мигрантами. Я день через день к нему хожу. Передачки ношу и поддерживаю. Конечно, мы хотим уже решить этот вопрос с документами сына. Он ведь русский, он ведь здесь всю жизнь прожил, — рассказывает Андрей.

Согласно официальным судебным бумагам, Игоря признали виновным в совершении административного правонарушения. Его планируют оштрафовать на 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения. А вот куда — неизвестно. Все его близкие и родные живут в России, в Тюмени.

Сейчас судьба парня без гражданства и паспорта активно решается через суд.

Его семья, отец и даже общественники бьются за молодого человека и в голос говорят, что парень достоин гражданства России и получения паспорта, потому что жил здесь практически с рождения, учился и работал.

Комментарий адвоката: «решение абсурдно»

— Игорь подлежит наказанию в виде наложения административного штрафа 2500 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения. Для исполнения постановления он помещен в центр временного содержания иностранных граждан. Постановлением судьи Ленинского районного суда Тюмени срок его содержания был продлен до 1 июля. Мы обжаловали решение, однако суд апелляционной инстанции оставил всё без изменения, — говорит адвокат Мейрам Телемисов.

Защитник говорит, что Центральный районный суд Тюмени рассмотрел жалобу на постановление должностного лица о выдворении с просьбой о восстановлении срока для обжалования данного решения.

— Но и это решение оказалось не в его пользу и просьба была отклонена. Несмотря на то, что по данному административному делу я представляю интересы Игоря ради общественного блага, мы намерены добиваться справедливости вплоть до Верховного суда РФ. В настоящее время работаем над обращениями в Седьмой кассационной суд общей юрисдикции для обжалования состоявшихся решений.

Телемисов соглашается с тем, что нарушения миграционного законодательства имеют место быть, но вместе с тем решение должностного лица в этом случае защитник считает абсурдным.

— Отец, а также родные младшие братья и сестры Игоря являются гражданами РФ. В Республике Казахстан у него нет родственников и даже знакомых, бабушка — гражданка Казахстана, проживавшая там когда-то, была погребена в Тюмени. Вся жизнь молодого человека прошла в Тюмени, здесь он успешно окончил школу, принимал активное участие в спортивных мероприятиях, имеет множество наград и благодарностей, — говорит он.

Адвокат добавляет, что родители Игоря по каким-то из причин, коих на самом деле достаточно, не смогли урегулировать его правой статус нахождения в РФ.

— Возможно, они столкнулись с бюрократической нагрузкой и сложностью процедур. Возможно, они столкнулись с человеческим фактором, так как отношение сотрудников миграционных органов и уровень их компетенции, загруженность напрямую влияют на процесс. Возможны отказы без четкого объяснения причин, возникают очереди и сложности с записью, также имеется недостаток консультационной поддержки, эти причины могут создать серьезный психологический барьер, — считает Телемисов.

Защитник Игоря и его семьи утверждает, что решение этих проблем требует системного подхода от реформирования нормативно правовой базы до изменения административной практики. А еще он говорит, что судебная практика в этом вопросе разнообразна.