Пассажиры российских самолетов смогут выходить в интернет во время полета: новости 18 апреля

Комплекс цифровой связи для самолетов полностью готов к массовому выпуску Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 апреля.

Летние каникулы для школьников продлятся почти 100 дней

В этом году летние каникулы в школах России продлятся 97 дней. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что во многих странах летний отдых длится меньше — 9–14 недель, а в России составляет 14 недель.

«Рекомендованные даты летних каникул — с 27 мая по 31 августа. То есть 97 дней: 5 дней в мае и 92 летом», — поделился Рыбальченко в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что речь идет об учениках 1–8-х и 10-х классов, поскольку они не зависят от расписания экзаменов.

Ученикам ввели обязательные часы учебы

Минпросвещения России установило объем учебной нагрузки для старшеклассников на два года. Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко рассказал о том, сколько времени теперь будут учиться школьники 10–11-х классов.

«Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения (10–11-е классы), согласно стандарту, составляет от 2312 до 2516 часов», — заявил Костенко.

Он пояснил, что минимальное количество часов (2312) рассчитано исходя из максимально допустимой недельной нагрузки, которая установлена СанПиН для пятидневной учебной недели (не более 34 часов в неделю). Максимальное количество часов (2516) предусмотрено для шестидневной учебной недели (не более 37 часов в неделю).

Пятидневную рабочую неделю назвали бессмысленной

Пятидневная рабочая неделя уступает по производительности труда четырехдневке. К такому выводу пришли авторы крупнейшего в мире исследования.

Масштабный эксперимент провели в Великобритании. Там более 3 тысяч сотрудников из 60 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю при сохранении полной зарплаты и той же нагрузки. Результаты удивили экспертов, пишет американский деловой журнал Fortune.

«Работники выполняли столько же задач, но за 33 часа в неделю вместо 38. Они отказались от ненужных встреч, длинных электронных переписок и „фиктивной занятости“. Люди стали работать сосредоточеннее, а не в режиме „постоянного ожидания звонка“», — пояснило издание.

На этом фоне на 65% сократились больничные, а вероятность увольнения — на 57%. Уровень выгорания упал, а удовлетворенность жизнью выросла. Выручка компаний в среднем увеличилась на 15%. И ни одна из организаций не захотела вернуться к пятидневке.

При этом большинство сотрудников сообщили об улучшении самочувствия и оптимальном балансе между работой и личной жизнью. Однако эксперты уточнили, что четырехдневка подходит не всем. Вопросы с расчетом оплаты, корректировкой договорных отношений и расписанием могут возникнуть для тех, кто работает неполный день.

Когда не отпустят в отпуск с работы

Работодатель может отказать в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по нескольким причинам. Одна из них связана с дроблением отпуска.

«Отказ возможен при попытке дробления ежегодного оплачиваемого отпуска. Закон требует, чтобы одна из его частей составляла не менее 14 календарных дней, а остальные дни могут предоставляться по соглашению сторон», — рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Руководство также имеет право не одобрять короткие отпуска, например с пятницы по понедельник. Причинами отказа могут быть высокая загруженность на работе или отсутствие сотрудника, который мог бы его заменить.

Отпуск за свой счет возможен только по взаимной договоренности с работодателем. В этом случае работодатель также может отказать, если считает, что отсутствие сотрудника негативно скажется на производственных процессах, добавила Подольская.

Пенсионерам предлагают менять паспорт

В России рассматривается возможность обязать людей обновлять паспорта по достижении 60 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он подчеркнул, что в этом возрасте внешность людей часто меняется, что приводит к затруднениям при удостоверении личности.

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что эта мера будет особенно актуальна при посадке в самолет или на поезд, где сотрудники транспортной безопасности сравнивают фото в паспорте с внешностью пассажира. Еще он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о стремлении увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет.

Сейчас российский паспорт подлежит обязательной замене в 20 и 45 лет, а также в случае изменения личных данных, таких как фамилия, имя, отчество, дата или место рождения.

Дзюдоист из России завоевал золото на чемпионате Европы

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Тбилиси. Там наши спортсмены выступали с национальной символикой.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг Арбузов победил грузина Тато Григалашвили. Дзюдоист принес сборной России второе золото турнира. До этого чемпионом Европы в весовой категории до 66 кг стал Мурад Чопанов.

ПДД перепишут из-за электросамокатов

В России разрабатываются поправки к правилам дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, новые нормы планируется ввести к июлю текущего года.

«Сейчас важно принятие изменений в правила дорожного движения. Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему и у Минтранса есть поручение — до 1 июля подготовить возможные варианты изменения ПДД. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля всё будет подготовлено», — заявил сенатор.

Главная цель нововведений — упорядочить движение СИМ, включая электросамокаты, электровелосипеды, мопеды и моноколеса. Например, электровелосипеды должны преимущественно использовать выделенные велодорожки. Если же такие дорожки отсутствуют, то им следует передвигаться по правой полосе дороги, следуя общему потоку транспорта.

Также Шейкин считает, что нужно ввести запрет на движение электровелосипедов в зонах, где много людей.

Создана система для выхода в интернет на борту самолетов

В стране разработали систему, которая позволит пассажирам выходить в интернет на борту самолета. Эта технология уже нашла практическое применение.

«Наш холдинг „Росэл“ создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в Сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видео-конференц-связь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств», — говорится в сообщении госкорпорации.

Представители Ростеха подтвердили, что оборудование успешно функционирует на борту воздушного лайнера Ту-214 одной из коммерческих авиакомпаний страны. Пассажиры этого самолета первыми смогли оценить преимущества безопасного широкополосного соединения.

Комплекс цифровой связи полностью готов к массовому выпуску. В ближайшем будущем разработка может появиться на других отечественных авиалайнерах, что существенно повысит комфорт пассажиров деловых и частных рейсов.

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