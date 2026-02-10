Крупный штраф и даже тюрьма: за что родителям грозят наказания

Нельзя запрещать ребенку общаться родственниками Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для того чтобы быть хорошим родителем, недостаточно дать ребенку жизнь. Существуют правила, о которых стоит знать, чтобы не нарваться на штраф. Подробнее о наказаниях для мам и пап и планируемых изменениях рассказываем в нашем материале.

Препятствование общению ребенка с родственниками

Это одна из самых частых причин штрафов для родителей в ситуациях развода или семейного конфликта. Нарушением считается ряд действий, которые лишают ребенка права на общение с близкими, гарантированного Семейным кодексом. К ним относятся:

Лишение ребенка общения с родителем или близкими родственниками (бабушкой, дедушкой) без уважительных причин. Намеренное сокрытие местонахождения ребенка. Неисполнение вступившего в силу судебного решения об определении места жительства ребенка или порядка общения с ним.

За первое нарушение предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей.

За повторное в течение года — от 4000 до 5000 рублей или административный арест до пяти суток.

Однако есть риск, что наказания станут жестче. Законопроект об увеличении сумм штрафов, одобренный правительственные комиссией, уже внесли на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов инициативы, действующие санации не обеспечивают должного воздействия. Дело в том, что число судебных споров, связанных с воспитанием детей, растет — с 32,2 тысячи дел в 2022 году до 36,7 тысячи в 2024 году. Судебные приставы возбуждают сотни административных дел по таким нарушениям ежегодно. Согласно законопроекту:

за первое нарушение грозит от 5000 до 10 000 рублей;

за повторное нарушение — от 15 000 до 20 000 рублей.

Неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию

Это общая статья, которую применяют за систематическое пренебрежение родительским долгом. К этому относится ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка, если в действиях нет состава уголовного преступления.

Наказанием в данном случае является предупреждение или наложение административного штрафа. В 2025 году его размер был повышен и сейчас составляет от 500 до 2000 рублей.

Неуплата алиментов на детей

Это вид правонарушения может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. За злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, установленных судом или соглашением, предусмотрены следующие виды ответственности:

Административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». При неуплате алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев с момента возбуждения исполнительного производства судебными приставами возможны следующие наказания на выбор суда:

Обязательные работы на срок до 150 часов. Административный арест на срок от 10 до 15 суток. Штраф в размере 20 000 рублей — применяется, если к лицу по закону не могут быть применены обязательные работы или арест (например, по состоянию здоровья или служебному положению).

Уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По ней могут привлечь, если родитель уклоняется от уплаты алиментов после того, как уже был подвергнут административному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ, и в период, когда он считается привлеченным к ответственности. Возможные наказания (на выбор суда):

Исправительные работы на срок до 1 года. Принудительные работы на срок до 1 года. Арест на срок до трех месяцев. Лишение свободы на срок до 1 года.

Однако уголовную ответственность по ст. 157 УК РФ могут снять, если должник полностью погасит образовавшуюся задолженность до вынесения приговора.

Хранение детских колясок в подъезде

Наказания касаются не только воспитания. Родителей могут оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности и содержания общего имущества в доме. Дело в том, что многие хранят коляски не дома. А подъезд, лестничные клетки и тамбуры являются общим имуществом собственников и путями эвакуации. Их загромождение, в том числе детскими колясками, велосипедами или санками, прямо запрещено правилами противопожарного режима. За этого грозит:

для гражданина (родителя) — предупреждение или штраф от 5000 до 15 000 рублей;

в период особого противопожарного режима штраф может увеличиваться до 20 000 рублей.