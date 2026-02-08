Банки ужесточили контроль за квартирами, купленными в ипотеку, а с застройщиков потребуют миллионы: итоги недели

Собственников могут заставить выплатить весь долг за квартиру целиком Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Массовые нападения среди школьников и студентов

На этой неделе случилось целых пять инцидентов в российских школах и других учреждениях. В Уфе ученик ворвался в школу с оружием. Инцидент произошел в гимназии № 16.

Чтобы отвлечь внимание, подросток сначала воспользовался пожарной тревогой, а после открыл стрельбу внутри здания. Из-за этого пострадала учительница, но серьезных ранений удалось избежать.

Школьника с оружием сразу же задержали. Полиция оцепила квартал, подъезды к гимназии закрыли. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о нападении в режиме онлайн можно почитать по ссылке.

Накануне в общежитии университета в Уфе произошло ЧП. Человек, вооруженный ножом, напал на проживающих там студентов. Под подозрением в нападении оказался подросток. Полиция задержала молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

В результате нападения подросток ранил четверых студентов и полицейского. По информации представителя МВД России Ирины Волк, после этого число пострадавших выросло. Среди них есть два сотрудника правоохранительных органов и несовершеннолетний.

При задержании подросток оказал сопротивление. Кроме того, он сам себе причинил телесное повреждение. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале рассказал, что состояние напавшего оценивается как тяжелое.

Прокуратура Башкирии устанавливает обстоятельства произошедшего. О других подробностях портал UFA1.RU рассказал в хронике.

Еще одно нападение случилось в Красноярском крае. Там девочка ранила ножом свою сверстницу. Всё произошло в школе № 4 города Кодинска . Школьница сначала пыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники.

Пострадавшую госпитализировали. Школьницу задержали. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также изучают условия, которые способствовали совершению преступления.

На следующий день в красноярской школе № 153 ученица облила бензином школьников и подожгла. В результате трое детей пострадали.

У одного подростка диагностированы ожоги спины, лица и конечностей 2–3-й степени. Они охватывают не менее 30% тела.

Тело школьника сильно обгорело Источник: читатель NGS24.RU

Одного из детей в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр. Саму школьницу задержали. Возбуждено уголовное дело. Подробности об этом происшествии можно узнать в этом онлайн-репортаже.

Инцидент случился и в Оренбургской области . В детский сад города Бугуруслана проник вооруженный ножом мужчина, сломав дверь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Трагедии удалось избежать благодаря воспитателю Лие Галеевой, которая встала на пути злоумышленника и удерживала его до приезда полиции. В детском саду была активирована тревожная кнопка. Ни дети, ни сотрудники учреждения не пострадали.

О том, что происходило в момент нападения, рассказали 56.RU.

Пассажирский самолет разбился в Австралии

Легкомоторный самолет рухнул в океан у побережья Южной Австралии. Авиакатастрофа произошла в заливе недалеко от города Гулуа-Саут. ЧП случилось на глазах сотен отдыхающих на пляже людей.

На борту находилось три человека Источник: PerthNow

На борту было три человека, никто не выжил. По данным местной полиции, среди погибших пилот — 57-летний мужчина из Морфетт-Вейла — и двое пассажиров — 18-летний мужчина из Фрилинга и 19-летний житель Пасадены.

Причину крушения устанавливают специалисты.

Россия и США больше не сдерживают ядерное оружие друг друга

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США закончился 5 февраля. С этого момента две крупнейшие ядерные державы впервые за 54 года остались без действующих соглашений, ограничивающих их стратегические арсеналы.

ДСНВ — это соглашение между Россией и США, призванное снизить риск ядерной войны путем жесткого ограничения арсеналов обеих стран. Документ нужен для того, чтобы поддерживать стратегический баланс (ни одна из сторон не получает решающего преимущества), а также для снижения риска неожиданного удара. СНВ‑III — седьмой по счету договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических ядерных вооружений. Его срок действия истек 5 февраля.

Продление этого договора или его соглашение сейчас выглядит маловероятным. В сентябре 2025 года в ходе заседания Совета Безопасности РФ Владимир Путин озвучил позицию Москвы по будущему ДСНВ. Президент заявил, что Россия готова продлевать действие ограничений по договору еще минимум на год после его официального истечения, то есть до 5 февраля 2027 года.

Однако для этого необходимо соблюдение двух ключевых условий:

Взаимность со стороны США: американские власти должны взять на себя аналогичные обязательства по соблюдению ограничений на тот же период. Сохранение стратегического баланса: Вашингтон не должен предпринимать действий, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания. В частности, речь идет о недопустимости наращивания системы противоракетной обороны (ПРО), способного изменить сложившийся стратегический паритет.

При этом в администрации Белого дома заявили, что планируют продолжить переговоры с Россией о создании нового соглашения на замену ДСНВ. Также эту ситуацию прокомментировал американский лидер Дональд Трамп.

«Вместо продления СНВ-III (сделки, плохо согласованной США, которая еще и грубо нарушается) наши эксперты по ядерному оружию должны разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет служить долго», — написал он в соцсети Truth Social.

Собственникам ипотечных квартир грозят штрафы и проверки

Крупные российские банки начали ужесточать условия для ипотечных клиентов. В кредитные договоры всё чаще добавляют положения о согласовании аренды с банком и право кредитора проводить внезапные проверки залогового имущества.

Теперь большинство банков требуют письменного согласия на сдачу квартиры, даже если вы сдаете ее родственникам. Особенно строгие правила действуют для квартир, купленных с использованием материнского капитала: получить разрешение на их аренду практически невозможно, так как это противоречит цели программы.

Кредитные организации демонстрируют разные подходы: некоторые сохраняют лояльность, в то время как другие значительно ужесточают свою политику. По мнению экспертов, к таким мерам банки пришли с ростом доли покупателей, рассматривающих ипотечную недвижимость как источник дохода, и общим увеличением просроченной задолженности.

По оценкам, около 95% всего арендного жилья в России сдается неофициально, причем значительная часть — это ипотечные квартиры. Для банков главный риск — ухудшение или потеря залога, а также проблемы с его продажей в случае выселения проживающих там арендаторов.

Если собственники нарушат правила, то это им грозит не только штрафами, но и требованием о досрочном погашении всего кредита. А вот арендаторы неофициально снимаемого жилья рискуют остаться без квартиры и компенсации, если банк изымет ее у владельца. Эксперты советуют заемщикам тщательно изучать условия договора, а арендаторам — проверять квартиру на обременения.

Покупатели квартир смогут взыскать с застройщиков миллионы

С этого года застройщики больше не могут пользоваться мораторием на штрафы за просрочку сдачи жилья. Теперь покупатели квартир имеют право на компенсацию за задержки, и эти выплаты могут быть значительными.

По информации эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марии Иваткиной, сумма взыскания рассчитывается от трех вещей:

сколько стоит квартира по договору;

на сколько дней задержали сдачу;

какая сейчас ключевая ставка Центробанка.

«Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 000 000 рублей, задержку в 6 месяцев — приблизительно 180 дней и нынешнюю ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей», — рассказала Иваткина.

Для получения денег нужно сначала написать застройщику претензию с указанием суммы. Если он откажется платить, обращайтесь в суд. Там можно потребовать компенсацию и штраф в половину присужденной суммы.

Важно: не подписывайте документы о том, что вы согласны с новым сроком сдачи, иначе потеряете право на компенсацию.

Владельцы неиспользуемых счетов рискуют столкнуться с неожиданными долгами

Наличие неиспользуемых банковских счетов может привести к формированию долга перед кредитной организацией даже при нулевом балансе. О том, какие счета стоит закрыть уже сейчас, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Даже если на счете нет денег, банк может списывать плату за обслуживание, если условия для бесплатного сервиса перестали выполняться. А вот регулярное списание комиссий ведет к образованию отрицательного баланса (технического овердрафта), о котором клиент может даже не знать, пока не получит официальную претензию с уже значительной суммой долга.

На какие счета нужно обратить внимание:

Те, что находятся в банках, свернувших присутствие в регионе клиента. «Если банк ликвидирует офис в вашем городе, управление счетом, особенно при необходимости личного визита, станет крайне затруднительным», — отметил Хаминский. В прошлом году российские банки закрыли рекордные 1,7 тысячи отделений. Старые зарплатные или социальные счета, которыми не пользовались более полугода. При отсутствии операций и нулевом балансе свыше шести месяцев банк вправе сам инициировать их закрытие. Любые счета с нулевым остатком, за которыми не ведется мониторинг, из-за риска списания неизвестных клиенту комиссий.

Путин рассказал о прогнозах по инфляции на 2026 год

Инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы. Президент России Владимир Путин заявил, что это влияние будет краткосрочным и инфляция снизится до 5% к концу года.

«В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», — отметил президент.

Он также призвал улучшить структуру занятости, создавая современные, хорошо оплачиваемые рабочие места для повышения эффективности экономики.

«Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», — сказал Путин.

По его словам, это нужно сделать и для тех специалистов, кто уже трудится в компаниях и на предприятиях, а также для тех, кто только получает профессиональное образование.

Пенсионерам увеличат выплаты

Перерасчет пенсий для отдельных категорий россиян произойдет в марте 2026 года. Выплаты увеличатся не у всех пенсионеров, а лишь у тех, чей статус изменился в в феврале.

Две основные группы могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в феврале 2026 года. Для них будет удвоена фиксированная выплата. Лица, которым в феврале 2026 года впервые установили I группу инвалидности. Им произведут такой же перерасчет.

Фиксированная выплата (ФВ) — это гарантированная государством базовая часть страховой пенсии. Ее размер для большинства пенсионеров с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%. Соответственно, после удвоения она будет составлять 19 169,38 рубля.

При этом растет именно фиксированная часть, но не вся сумма пенсии. А повышение происходит лишь один раз. Если у вас уже установлена инвалидность I группы, то получить вторую аналогичную надбавку по достижении 80 лет не получится.

Кроме того, пенсионеры старше 80 лет получают дополнительную ежемесячную надбавку за уход в размере 1413,86 рубля. Помогать при этом им может любой человек, необязательно родственник.

Почти 70 тысяч лифтов в России перестанут работать к 2030 году

В российских городах назрела острая проблема: около 70 тысяч лифтов исчерпали свой ресурс и нуждаются в замене или ремонте. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«У нас почти 70 тысяч лифтов, которые завершили срок эксплуатации. Мы их продлили до 30 года. Но если к 30 году эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: Вести / Telegram

Решение этой задачи потребует слаженной работы регионов, муниципалитетов и профильных организаций. Особые сложности возникают в домах, где жильцы управляют имуществом самостоятельно: там порой непросто согласовать необходимые мероприятия.

В этом году в городах России планируют заменить 19 тысяч лифтов.

Школьникам осталось несколько недель до отдыха

Весенние школьные каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Соответствующие рекомендации Минпросвещения уже направило во все образовательные организации.

Ученики закончат самую длинную, третью четверть и будут отдыхать девять дней. Чуть больше в этом повезло первоклассникам. Они будут отдыхать еще с 21 февраля по 1 марта.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Расписание каникул отличается у тех ребят, что учатся по семестрам. До конца марта они успеют отдохнуть еще один раз. Школьники уйдут на каникулы с 21 февраля по 1 марта. А затем с 28 марта, как и другие учащиеся.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Однако школа вправе скорректировать расписание по своему усмотрению. Поэтому информацию об этом лучше уточнять у администрации вашего учебного заведения.

Учебный год займет 34 недели. Дату окончания уже определили. Последние звонки в школах прозвучат 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

Олимпийские игры в Италии

На этой неделе прошла официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр. Часть соревнований уже стартовали, к примеру женский хоккей и турнир по керлингу.

Олимпиада продлится почти до конца февраля. В Милан от России приехали 13 спортсменов. Российские атлеты выступают на играх в нейтральном статусе — без флага и гимна. Помимо них, в Играх примут участие еще 38 спортсменов, рожденных в РФ. Они будут представлять другие страны.

Среди российских спортсменов лишь фигуристы могут претендовать на медали. Эксперты считают, что фигуристка Аделия Петросян имеет реальные шансы занять призовое место.

Фигурист Петр Гуменник, выступающий в мужском одиночном катании, вызывает особый интерес у экспертов. Они не ожидают от него высоких результатов, но он отправился на Олимпиаду в отличной форме. В текущем сезоне соперники не показали выдающихся выступлений, и поэтому фанаты надеются на их осечки.

В Италии оказались не совсем готовы к олимпийским играм. Там зима оказалась очень теплой, снега нет, и пришлось заменить его искусственным. Из-за этого организаторы даже вышли за рамки бюджета. Но уверенности, что его будет достаточно, нет.

Не обошлось и без новинок. В этот раз в программе Игр впервые появится дисциплина ски-альпинизм. И Россию в этом виде спорта представит Никита Филиппов.

По федеральным каналам олимпиаду показывать не будут. Зрители смогут посмотреть Игры на онлайн-платформе «Окко». Церемония открытия, как и трансляции, будут в бесплатном доступе.

Что надо знать перед стартом Олимпиады в Милане Источник: Городские медиа

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста новостей мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.