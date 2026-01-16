Умер кинооператор-постановщик Анатолий Заболоцкий — он работал над фильмами «Калина красная» и «Печки-лавочки»

Анатолий Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края в крестьянской семье. За свою жизнь он принял участие в создании более 50 художественных и документальных фильмов. В свое время работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым. Среди его наиболее известных операторских работ — фильмы «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие.