Умер кинооператор-постановщик Анатолий Заболоцкий — он работал над фильмами «Калина красная» и «Печки-лавочки»

На 91-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, кинооператор-постановщик, писатель и общественный деятель Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщает пресс-служба «Беларусьфильма».
«16 января 2026 года ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Заболоцкий», — говорится в сообщении.
Анатолий Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края в крестьянской семье. За свою жизнь он принял участие в создании более 50 художественных и документальных фильмов. В свое время работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым. Среди его наиболее известных операторских работ — фильмы «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие.
Помимо этого, Анатолий Заболоцкий профессионально занимался фотографией и выпустил 26 книг, альбомов и календарей, проводил фотовыставки в Москве, Абакане, Минусинске и других городах России.