Москву снова массово атаковали беспилотники. Аэропорты закрыты, самолеты задерживают

Москву снова массово атаковали беспилотники. Аэропорты закрыты, самолеты задерживают

Над столицей сбили почти два десятка БПЛА

296
В Москве закрыты аэропорты после массовой атаки БПЛА | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; Осторожно, Москва / Telegram

В Москве закрыты аэропорты после массовой атаки БПЛА

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU; Осторожно, Москва / Telegram

Вечером 1 января противовоздушная оборона сбила три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в соцсетях. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, к 20:20 по Москве режим «Ковер» ввели над Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковским. Затем ограничения сняли с Внуково. Суммарно столицу атаковали 18 беспилотников.

По данным онлайн-табло аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково, десятки самолетов не могут вылететь из Москвы.

Источник: онлайн-табло Внуково
Источник:

онлайн-табло Внуково

Источник: онлайн-табло Шереметьево
Источник:

онлайн-табло Шереметьево

Как стало известно телеграм-каналу «Осторожно, Москва», уже шесть часов пассажиры рейса Москва — Денпасар не могут вылететь из Шереметьево.

«Постоянно переносят вылет: сначала меняли самолет, потом еще два часа проводили обработку ото льда. Дали нам 950 рублей на еду и воду. Конечно, в Шереметьево ничего на это не купишь. Сотрудники никак не комментируют», — рассказал «Осторожно, Москва» пассажир рейса.

В Шереметьево сообщили, что из-за введенных временных ограничений расписание может быть скорректировано.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, call-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)», — объяснили в пресс-службе аэропорта.

Наши коллеги следят за ситуацией в режиме онлайн. Кроме того, подобные атаки были в новогоднюю ночь, подробности мы рассказывали отдельно.

Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Гость
7 минут
Столица обязана собой прикрывать регионы. Там и народу побольше и застроек погуще.
Гость
3 минуты
после сожжения нефтебазы бензинчик будет в дефиците.
Рекомендуем