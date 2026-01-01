Москву снова массово атаковали беспилотники. Аэропорты закрыты, самолеты задерживают

В Москве закрыты аэропорты после массовой атаки БПЛА Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; Осторожно, Москва / Telegram

Вечером 1 января противовоздушная оборона сбила три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в соцсетях. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, к 20:20 по Москве режим «Ковер» ввели над Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковским. Затем ограничения сняли с Внуково. Суммарно столицу атаковали 18 беспилотников.

По данным онлайн-табло аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково, десятки самолетов не могут вылететь из Москвы.

Источник: онлайн-табло Внуково Источник: онлайн-табло Шереметьево

Как стало известно телеграм-каналу «Осторожно, Москва», уже шесть часов пассажиры рейса Москва — Денпасар не могут вылететь из Шереметьево.

«Постоянно переносят вылет: сначала меняли самолет, потом еще два часа проводили обработку ото льда. Дали нам 950 рублей на еду и воду. Конечно, в Шереметьево ничего на это не купишь. Сотрудники никак не комментируют», — рассказал «Осторожно, Москва» пассажир рейса.

В Шереметьево сообщили, что из-за введенных временных ограничений расписание может быть скорректировано.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, call-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)», — объяснили в пресс-службе аэропорта.