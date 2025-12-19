НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Итоги с Путиным-2025

Путина попросили продлить пособие на детей с 1,5 до 3 лет — что он ответил

Вопрос задали на прямой линии

147
Президент подчеркнул, что необходимо добавлять ясельные группы в детские сады | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПрезидент подчеркнул, что необходимо добавлять ясельные группы в детские сады | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент подчеркнул, что необходимо добавлять ясельные группы в детские сады

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ходе прямой линии Владимир Путин высказался о перспективах продления периода выплаты пособий по уходу за ребёнком.

Глава государства признал, что расширение программы выплат возможно, однако главным ограничивающим фактором является состояние государственного бюджета.

«Надо честно сказать — вопрос в бюджетных ограничениях. Других оправданий этому нет», — сказал президент.

В рамках обсуждения социальной поддержки семей с детьми Путин также затронул тему развития системы дошкольного образования.

«Сейчас осущсевтялется прогрмма о реновации детских садов. Правильно было бы сразу решать вопрос о появлении ясельной группы. И увеличить срок пребвания детей в детских садах», — отметил Путин.

Для этого, как отметил президент, нужно набрать дополнительных воспитателей.

Ранее Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. Помощь должна увеличиваться на каждого следующего ребенка, указал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», — сказал президент.

Президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию.

«Наряду с поддержкой материнства, нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства», — указал глава государства.

Владимир Путин назвал основной задачей приумножение российского народа.

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.


Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Рекомендуем