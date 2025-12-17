В России предложили ограничить доступ к соцсетям (вообще всем). В чём суть идеи

Ранее доступ к соцсетям для детей ограничили в Австралии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В России предложили ограничить доступ ко всем соцсетям для детей до 16 лет. С такой идеей в беседе с РИА Новости выступил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России.

До этого тот же эксперт предлагал ввести в стране доступ к интернет-контенту категории «18+» только по паспорту. Ограничение соцсетей по возрасту Машаров также считает важным правилом безопасности.

«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — отметил Машаров.

Заодно он добавил, что было бы хорошо блокировать онлайн-игры, если их владельцы отказываются регистрировать их в российской юрисдикции. Также Машаров выступает за «рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта».

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — уверен Машаров.

Также в России собрались полностью ограничить YouTube. Недавно в Госдуме сообщили, что блокировка WhatsApp* неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев. Почитайте советы эксперта о том, как подготовиться к блокировке заранее.