Страна и мир В России предложили ограничить доступ к соцсетям (вообще всем). В чём суть идеи

В России предложили ограничить доступ к соцсетям (вообще всем). В чём суть идеи

По задумке, это должно помочь защитить детей

625
Ранее доступ к соцсетям для детей ограничили в Австралии | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUРанее доступ к соцсетям для детей ограничили в Австралии | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ранее доступ к соцсетям для детей ограничили в Австралии

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В России предложили ограничить доступ ко всем соцсетям для детей до 16 лет. С такой идеей в беседе с РИА Новости выступил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России.

До этого тот же эксперт предлагал ввести в стране доступ к интернет-контенту категории «18+» только по паспорту. Ограничение соцсетей по возрасту Машаров также считает важным правилом безопасности.

«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — отметил Машаров.

Заодно он добавил, что было бы хорошо блокировать онлайн-игры, если их владельцы отказываются регистрировать их в российской юрисдикции. Также Машаров выступает за «рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта».

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — уверен Машаров.

Также в России собрались полностью ограничить YouTube. Недавно в Госдуме сообщили, что блокировка WhatsApp* неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев. Почитайте советы эксперта о том, как подготовиться к блокировке заранее.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Соцсеть Запрет Ограничение Дети Социальная сеть
Комментарии
8
Гость
1 час
список запретов вручать в роддоме или в детсаду?
Гость
1 час
надо пойти погулять, чувствую будет выход из подъезда по паспорту и платные тротуары
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем